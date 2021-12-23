SHOPAGE升級後台物流功能　助中小企迎接跨年網購旺季

近兩年，新冠疫情為零售業影響了部分實體銷售，但也帶來了網購商機。網購消費者新用戶急增，不再單單只限於年輕人，消費者年齡層擴展，不少中小企也加入網店大軍，希望做到「降成本，增銷量」。在網購大趨勢下，本地創業者高度依賴社交平台，開設網店招展業務，而實體商戶亦相繼開設網店，發展O2O（Online to Offline）營銷模式。



SHOPAGE夥拍順豐香港物流自動化寄件系統 提升網店營運效率



今時今日，開辦網店的成本大幅降低，商戶也不必架設私人網站，皆因坊間有眾多網店平台，例如SHOPAGE就是其中一個。SHOPAGE可免卻網店開發技術人員人工，用家登記開戶即可使用上架功能，同時亦有設計齊全的網店鋪面。



眾所周知，網店的功能完善程度是客人對網購體驗滿意程度的關鍵所在，因此SHOPAGE過去積極完善網店設計模版、物流、收款、會員系統、庫存管理等。最近更升級後台物流系統，增設順豐香港物流自動化寄件系統功能，通過網店後台一鍵製單，自動取得運單號，減省寄貨工序，方便店主隨時應付大批訂單，為最繁忙月份做足準備。



電商系統平台直連順豐香港物流系統 買家體驗一體化



在網購尚未盛行的年代，網店店主管理物流要兼顧存貨、管理庫存、包裝、安排快遞等，過程繁複，相對費時。在完成訂單後，網店店主亦需花時間重新點貨及記錄、為客戶更新運送狀態、及處理有問題訂單。物流一旦出現問題，很容易導致缺貨、滯貨及延誤發貨，影響客戶的購物體驗。



時至今日，將物流系流架設在網店後台，已不再是遙不可及的事。近年，順豐香港積極提升電商平台套配。SHOPAGE最近與順豐香港物流系統成功串接，不再需要高開發成本，月費只需幾百元，已可建立物流、電商一體化的自家網店。順豐香港物流自動化寄件系統展現電商物流服務一體化，物流系統融入SHOPAGE商戶管理後台之中，讓網上消費客人，在一個網店完成所有操作，包括下單、付款、檢查貨物運送狀態。每個物流步驟都一目了然，對買家尤其重要。

▲ SHOPAGE後台連接順豐香港物流系統，為店主提供一站式自動化寄件服務。

網店成轉化直播銷售量重要關鍵

鋪設良好的物流系統後，要吸引人流消費，不少網店店主也會借助社交平台的力量進行宣傳。在社交平台直播銷售產品，既能增加與客戶的互動，也為觀眾帶來娛樂，深受消費者歡迎。然而社交平台不支援直接收款功能，使訂單流失率高。



相反，網店則是將人氣轉化成銷量的決定性一環，因為內設收款功能，可即時配合直播限時優惠，或早鳥優惠，讓客人在限時內輸入優惠碼下單付款，抵銷社交平台缺陷，有助抓緊每位瞬間即逝的潛在消費者，將銷售額極大化。



深受SHOPAGE網店商戶歡迎的順豐香港物流配送服務，除了提供快遞物流服務外，更增設超過8,000呎的E-Grow共享工作間，內設獨立隔音直播室，配備專業直播器材支持客戶進行直播活動，全力支援初次直播的店主，尤其節慶日子人們消費氣氛升溫，直播成效更顯注提高人氣和銷量。

▲ SHOPAGE市場部同事參觀順豐香港E-Grow共享工作間。

SHOPAGE × 順豐香港自動化寄件 跨年物流月優惠



跨年旺季節慶將至，SHOPAGE網店商戶可利用順豐香港物流自動化寄件系統功能，迅速完成大批訂單的物流寄件工序，維持穩定的高效寄貨速度。為慶祝系統升級，SHOPAGE × 順豐香港自動化寄件，將送出「跨年物流月免運費」優惠，為期一個月。

「跨年物流月免運費」優惠詳情：



由2021年12月24日起，至2022年1月24日，新商戶和續費商戶使用全新順豐香港物流自動化寄件系統功能，都可享免運費送出訂單優惠！



敬請登記方可享有優惠（數量有限，送完即止）

查詢詳情：https://shopage.org/e/5c73

上述優惠受條款及細則約束。SHOPAGE保留最終決定權。

尋找適合的網店模板：https://shopage.org

（資料由客戶提供）