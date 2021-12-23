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只要你長大

副刊版 2021/12/23

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聖誕佳節，惟聖誕卡早已被電子版取代，每年這段日子，醫生總會小心檢視郵件，因不想錯失這五張重要的聖誕卡。

分別來自尼泊爾、金邊、斯里蘭卡、緬甸和東非布隆迪（Burundi），卡上簡單幾句內容有關感恩、快樂和成長，東歪西倒手寫不同國家文字，全靠旁邊英文繙譯才明白，但寫甚麼並不重要，最重要是知道他們仍然生存並慢慢長大，他們正是醫生經香港宣明會助養的小孩。

早前，有助養人在社交媒體發現曾助養十年的兒童「又煙又酒又跑車」，因此感到不滿而在不同傳媒和報章控訴宣明會，說自己被「助養」兩字誤導，並說只有一成助養金額用在兒童身上。醫生閱後，為宣明會更為小孩子抱不平，不求甚解可能為萬個兒童帶來禍害。

濟貧的基本原則，從來不是把金錢送到貧者手上，而是幫助有需要的人自力更生。宣明會建立簡單目的，就是讓兒童得到食物、健康和教育，要達到這目的，就要從基建開始。醫生曾自費跟宣明會到非洲、尼泊爾和緬甸探訪，親眼見到在北肯尼亞建設的水井，如何讓孩子獲得清潔水源，從而維持健康；也見到在尼泊爾的建設學校，讓孩子離開童工之苦而開心上學。說到只有一成助養費直接幫助兒童，更是完全錯誤，宣明會每年要按NGO規定，接受專業會計師審查（可【按此】），金錢用在哪裏清楚透明，只是投訴者未有查閱，宣明會年年花在行政和工資約百分之十，其餘是直接或間接用在孩子身上。

一幀又煙又酒的照片，並不代表甚麼，在貧困國家裏，孩子能健康長大，已是祝福，也是助養唯一目的！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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