巨星爆醜聞，其實我一點也不驚訝，只是覺得應了「時辰到」的定律，皆因娛樂圈也好，商界也好，政圈也好，此類表裏不一之事何其多，問題只是它有否被揭發揚了出來而已。若當事人的有問題行為是慣常性，在現在社交媒體發達的年代，根本不可能永遠蓋得住，未被揚開只是時辰未到而已。上得山多終遇虎，當天時地利人和都配合時，自然就會有一個人出現，把另一個人的實相和真面目示眾，那就是「時辰到」。

在我認知的故事中，愈在人前打造自己為好到不得了的人物，真實情況愈是相反；有些愈刻意在人前要營造自己是超級暖男、正義超人、熱心公益、翩翩君子、英明領袖，又或完美無瑕之公眾人物，背後實情的故事愈juicy，知情者當然當睇動物園般觀看當事人如何「要騙人，先要騙自己」地演下去。

需要於人前打造自己是神話的人，偏偏就是沒有神人特質可言，又或可以這樣說，愈缺甚麼的人，愈怕別人知道自己缺甚麼，所以愈要在那個缺口處呈現相反特質，例如：愈平庸唔掂之領袖，愈要逞強；又或經常以愛妻顧家示人的公眾人物，實情是自己長期有個秘密私竇帶不同女性去幽會。

從公關角度來說，公眾人物把自己打造得太完美、太優質，並非是一件好事，甚至可以說是一件極度危險的做法，皆因令人期望太高，一出事即變成偽善、偽裝或偽造，令公眾感覺受騙多年。差異愈大，令人失望和氣憤之心就愈大。因此，那些想把自己塑造成「完美英雄、正義之士或世一暖男」的公眾人物其實最笨，因為：一、現世代的公眾寧看有點瑕疵的真，也不愛看完美失真的假；二、一旦時辰到被人踢爆實情時，整個形象馬上坍塌，毫無抵抗和翻身之能力，下場通常只有兩種：慢慢變霉，又或即刻變霉。