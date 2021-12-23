Gaslighting 如何對付「點煤氣燈」的人？

王力宏與李靚蕾婚變事件近日備受矚目，有些人邊留意，邊覺得自己很八卦，其實有時從八卦中也學到些東西，像我就學到了Gaslighting這個詞語，到處找資料和大家分享。

李靚蕾發文曾提到Gaslighting，說王力宏一直利用這種情緒操控的方法，加諸其身上。看「蕾神」（網民對李的稱謂），學英文，那麼Gaslighting具體是透過甚麼方法操控人情緒？

Gaslighting，有譯「煤氣燈操縱」或「煤氣燈效應」，簡單來說是指施虐者逐漸令受害人自我懷疑，質疑自己的記憶力、感知力、判斷力等，慢慢不再相信自己，整個人「亂晒籠」，逐漸受旁人控制支配，任人魚肉。大部分受到這種操控並且受精神傷害的人，到後期會身心俱疲，沒有心智及力氣面對現實，最後讓虐待者得逞。

這個名詞源自1938年一個舞台劇劇本《Gas Light》，1944年美國同名懸疑電影《煤氣燈下》上映，由英格烈褒曼（Ingrid Bergman）、查理士鮑耶（Charles Boyer）主演，英格烈褒曼更憑此片奪得奧斯卡影后。

電影中褒曼飾演的妻子被丈夫心理折磨，企圖把她逼瘋，好遮掩自身過去的罪行，並謀奪妻子財產。丈夫所用的方法，是刻意設計讓家中煤氣燈忽明忽暗，讓妻子看到並向他反映，他卻指沒有這樣的事，只是她的幻覺，令妻子更疑神疑鬼，漸漸喪失判斷能力，慢慢相信自己精神失常。

由於電影受到談論並造成回響，Gaslight一詞逐漸被衍生成情感、精神操控的代稱，甚至用作臨床心理學術語，以及政治評論等，《牛津英語字典》亦將Gaslight收錄：「To manipulate（a person）by psychological means into questioning his or her own sanity」，意即通過心理手段操縱（一個人），使其對自己精神心智產生懷疑。

「煤氣燈操縱」也是政治博弈屢見不鮮的招數，政客淡化或隱瞞他們所做的錯事，或利用爭議來轉移對重要事件的注意力等等。從2016年美國總統大選期間到上任後，前總統特朗普前後不一的言論，就被媒體形容為「煤氣燈操縱」（Political Gaslighting）。

破壞獲取真相 特朗普頻「玩燈」

美國有線電視新聞網（CNN）評論文章「Donald Trump is gaslighting all of us」就提出，特朗普把這種世界領袖常用的伎倆頻繁運用，經常否認說過這樣那樣的話，責怪他人曲解自己，又破壞記者和媒體的公信力，斥責他們報假新聞，從而破壞公眾獲取真相的途徑。凡此種種造成的後果，是人們難以掌握真相，迷失在眾多謊言當中，任憑操弄。

除了政治意圖或個人犯罪企圖，在一般人日常生活中，又會否遇上「煤氣燈操縱」？機會也不小。身邊人使出「煤氣燈操縱」，並不一定是主動害人如謀財害命之類，也可以是自己意識不到的，將別人「屈」成有問題的一方，但其實對方本來沒問題。

「煤氣燈操縱」也是一種人的防禦機制，為保護自己，將自身一些負面情緒轉移到周圍親近的人身上，導致這些人呈現心理異常，然而「點煤氣燈」的人不會察覺自己有問題，總認為是身邊的人有問題，被「點煤氣燈」的人就更難察覺了，因為日積月累被貶損，開始以為一切都是自己的錯，與別人無關，樣樣怪自己，心理出現異常。

一個普遍的例子，是父母太嚴的家庭。問題少年的家裏很多時會有暴躁、焦慮甚或患情緒病的父母，他們總覺得自己是對的，肆意教訓子女，樣樣皆認為子女沒道理、能力不逮。

有力量的少年會反抗，也許父母眼中看起來叛逆，但可以擺脫被「點煤氣燈」境況；另一些孩子則長期處於這種被羞辱的環境，失去了自尊、自信，漸覺自己無用。父母自己的焦慮消化不到，轉化予子女，父母愈覺得孩子不正常，孩子就真的愈來愈不正常，出現情緒問題，以至人格障礙。

情感操控往往是逐步發展的，使人難以察覺，「點煤氣燈」者操控的方法，包括反駁否定、隱瞞、誤導、講大話、貶低等，試圖破壞受害者情緒穩定，使其懷疑自己一直相信的事實。例如反駁，指的是質疑別人的記憶，他們可能會說「你從來都記性差喇」或者「你肯定？」；使用隱瞞技巧的人，可能會假裝不理解別人說話，裝傻以不必回應，例如會說「我不知道你在講甚麼」、「我唔想再同你講」之類；至於貶低對方，一個方式是無視對方的感受，不斷指摘對方反應過敏。

那麼，我們怎樣對付「點煤氣燈」的人？專家有一些建議：與值得信賴的家庭成員、朋友之類交談，多尋求第三者意見，進而確定並指認眼前的人是否在「煤氣燈操縱」，以便作出反制；為了證明自己不是空穴來風，問題不在自己，有需要時寫日記，記錄細節，拍照也有助核對自己的記憶。

此外，學會一些心態，例如容許自己隨心感受，並相信自己的感受，不要有罪惡感；找回自己對事物的熱情，即便是身邊小小的東西；還有學懂有需要時放棄一些東西，例如一段關係。

許多精神暴力案件多年後才接獲報案，部分因為受害人搞不清是否錯在自己，遲遲沒反應。情感操控發生在權力不平衡的個人關係和社會中，是一種虐待，不必要忍耐。