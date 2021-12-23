「影響力投資」 助力共同富裕

筆者於上周一（13日）參加在新加坡舉行的第五屆「商業與慈善論壇」（Business & Philanthropy Forum 2021）。這個論壇的主旨，開宗明義指出是「破解富不過三代的全球秘方」，以及討論「亞洲家族、家族辦公室、基金會、公司和金融機構推動全球影響的議程」。在論壇上，關於「影響力投資」（Impact Investment）的討論十分熾熱，筆者主持了其中一個專題討論，題為「亞洲企業的全球影響力投資」。無可否認，影響力投資已愈來愈受到各方重視，逐漸形成一股趨勢。

筆者早前曾在本欄撰文，分析了影響力投資有助家族的傳承和繁榮發展。在今天全球各國政府和民間都非常重視「環境、社會和企業管治」（ESG）以及氣候變化的趨勢下，影響力投資成為一項重要的投資選項，十分值得作出更細緻的分析，令香港也可以得到更多把握商機的發展空間。

追溯影響力投資的起源是有意義的，因為可以從中看到影響力投資的本質。福特汽車創始人的兒子Edsel Ford，於1936年用25,000美元成立了福特基金會，服務於社會公益，其大兒子Henry Ford II在40年代繼承了該基金會；到60年代末期，福特基金會提出了社會投資（social investing）項目，目標是為「經濟適用房」及舊城改造提供低利率貸款。

授人以漁 行善可持續發展

項目背後的理論是：如果某個捐贈受助機構證明擁有可持續的收入，那麼將為他們提供低利率的貸款，從而達到慈善目標，意思很清楚，就是「授人以魚，不如授人以漁」，使善行之舉得到可持續發展。

伴隨這個項目的開展，來自社會投資項目的財務收入開始展現雙重目標：

一，如果本金得到償還，基金會將可以用有限資本，服務更多慈善項目；二，此舉將有利於經濟適用房的受助機構展示其可信度，從而獲得更多其他商業機構的貸款，繼而擺脫對單一資金渠道的依賴。

該項目持續到80年代，為世界帶來了一大批今日被稱為「影響力投資者」的參與者。例如來自美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）的經濟適用房開發商Enterprise，得以將其項目拓展到全美20多個城區，令很多貧者得到「有瓦遮頭」的機會。

範疇廣泛 跨越多資產類別

不過，筆者必須指出，影響力投資並不是犧牲投資回報去做善事。論壇上參與專題討論、百年家族企業李錦記旗下的「爽資本」（Happiness Capital）行政總裁吳家興指出，他們既看財務回報，又看所定下的「幸福回報」指標，務求投資與慈善向前並行；由周凱旋和張培薇創立、管理李嘉誠和周凱旋個人資金的維港投資（Horizons Ventures）董事Frances Kang亦指出，維港投資的重點，是支持對世界產生持久和積極影響之科學和技術，同樣也是回報與影響力並重。

第二，影響力投資的範疇，並非只限於權益類投資。據Global Impact Investing Network（GIIN）的資料顯示，影響力投資可以跨越多資產類別，如私募債券（private debt）、公募債權（public debt）、私募股權、股票投資、不動產投資等；另據哈佛商學院2021年對影響力投資資產類別的研究顯示，盡管影響力投資大多為權益類投資，當中依然有接近3分1屬混合投資及非權益投資。

第三，正如筆者在前一篇討論影響力投資的文章中指出，影響力投資有助家族傳承和持續繁榮發展，與家族資本是天然匹配的「搭檔」，因而筆者希望鼓勵更多家族資本參與影響力投資。

第四，影響力投資絕不是「營銷工具」（marketing tool），而是真正做實事，筆者將於下文用參與影響力投資機構的投資實例說明。

讓大家能夠對影響力投資有具體的體會，不妨用上一、兩個實例。據維港投資董事Frances Kang透露，維港投資策略是基於板塊，並非某間公司，例如合成生物學目前被認為是生物技術中的一門新學科，可以精確地設計及重新設計生物系統。一些合成生物學公司創造出擁有非常具體和定制功能的新產品，以應對種族和環境挑戰，而對下一代來說，合成生物學是一個非常重要的領域，於是投資了Impossible Food、Perfect Day、Modern Medal、Demetrix等一系列公司。

目前，Impossible Food已在7個國家及地區上市，並擴展了漢堡肉餅、香腸、豬肉、雞塊等所有植物性產品，解決人類糧食問題。值得一提的是，在維港投資注資前，合成生物科技並沒有受到太多重視，如今則已成為資本追逐的對象，足見維港投資在此板塊的深遠影響力。

另一個例子出於「爽資本」，據吳家興在專題討論上介紹，他們在以色列有一家名為Refine Meat的公司，以3D打印出純植物性牛扒，只有7種成分，卻有與牛柳一樣的味道和質地。按照他們的參數，一台3D打印機每年相當於1,000頭奶牛，可以騰出以色列特拉維夫面積兩倍的土地，一年內消除相當於以色列工業所有污染的二氧化碳排放量。可以想像，這些3D打印機大有可以解決目前甲烷氣體問題的潛力。

重視回報 也重視對社會影響

影響力投資既重視回報，也重視對社會的影響力，與家族資本所具備的長遠投資目光和積極行善的做法完全脗合。因此，富裕家族可通過資本的方式，助力共同富裕，對社會作出影響和貢獻。

著名心理學家海靈格（Bert Hellinger）曾說：「錢具有生生不息的能量和靈性，錢的能量不來自於頭腦，錢的能量來自於你的心……錢是用來達成一些事情的，它是等着被用的。當它被用在良好的、支持生活的事物上時，它的回饋會愈來愈多。而通過這個方式，錢形成了一個服務、達成與獲得的完整循環。」希望影響力投資受到更多富裕家族的重視和實踐，體現人類「立己達人」的高尚價值。

▲ 植物肉企業Impossible Food獲維港投資注資，目前已在7個國家及地區上市。（路透社資料圖片）