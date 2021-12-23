麥當勞HERSHEY'S朱古力新地 限時供應 行政人員版 04:00 2021/12/23 分享： 聖誕節街上情人濃情蜜意，黛安知道，今起麥當勞甜品站將有期間限定嘅HERSHEY'S朱古力甜品供應，除咗可自選全朱古力或扭紋新地筒，仲可升級至脆皮朱古力新地筒；推廣期內用$9.5，仲可以歎埋HERSHEY'S朱古力脆皮新地，真係好超值！姊妹話，甜品站同時供應HERSHEY'S朱古力（扭紋）麥旋風，加埋Oreo曲奇碎多重誘惑，令佳節加倍甜蜜。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 元創方苔蘚球聖誕裝置 展現植物生命力 今日 元創方苔蘚球聖誕裝置 展現植物生命力 八卦名利場 - 利東街迪士尼公主舞會 8位公主女王盛裝登場 今日 利東街迪士尼公主舞會 8位公主女王盛裝登場 八卦名利場 - 深水埗聖誕市集 部分收益買飯券助基層 2021/12/22 深水埗聖誕市集 部分收益買飯券助基層 八卦名利場 - 屈臣氏網店大優惠 年終清貨低至1折 2021/12/22 屈臣氏網店大優惠 年終清貨低至1折 八卦名利場 - 7仔預購站 訂Kakao Friends陶瓷煲 2021/12/21 7仔預購站 訂Kakao Friends陶瓷煲