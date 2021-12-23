麥當勞HERSHEY'S朱古力新地 限時供應

聖誕節街上情人濃情蜜意，黛安知道，今起麥當勞甜品站將有期間限定嘅HERSHEY'S朱古力甜品供應，除咗可自選全朱古力或扭紋新地筒，仲可升級至脆皮朱古力新地筒；推廣期內用$9.5，仲可以歎埋HERSHEY'S朱古力脆皮新地，真係好超值！姊妹話，甜品站同時供應HERSHEY'S朱古力（扭紋）麥旋風，加埋Oreo曲奇碎多重誘惑，令佳節加倍甜蜜。

本文轉載自《晴報》