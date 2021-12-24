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城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕

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就是在疫情下，各地仍有不少5星級酒店開幕。在西班牙首府馬德里，麥格納瑰麗酒店（Rosewood Villa Magna, Madrid）剛在今年10月落戶當地，成為瑰麗酒店集團在西班牙的第一家酒店及集

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