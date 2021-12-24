城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 副刊版 2021/12/24 分享： 就是在疫情下，各地仍有不少5星級酒店開幕。在西班牙首府馬德里，麥格納瑰麗酒店（Rosewood Villa Magna, Madrid）剛在今年10月落戶當地，成為瑰麗酒店集團在西班牙的第一家酒店及集 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 2021/12/03 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 2021/11/19 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 2021/11/05 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 2021/10/22 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 2021/10/08 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 歐洲 酒店 餐飲 歐元 聖誕節 酒吧 西班牙 博物館 米芝蓮 馬德里