重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣

疫情下多了港人遠足，但走過的山林樹徑，其物種你又了解多少？有旅遊團體跟生態協會合作，舉辦了3個大嶼山的行程，由專人講解，分別以歷史文化、生態及攝影的角度，重新發掘大嶼山的美麗。別過商業化的昂坪市集，遁

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