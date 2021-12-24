鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 副刊版 2021/12/24 分享： K11 Art Foundation（KAF）首次與響遍藝術界的國際當代藝術雜誌ArtReview合作，由即日至2022年1月23日在K11 HACC呈獻「破浪」展覽，去開鰂魚涌K11 ATELIER ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 今日 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 2021/12/21 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 癲噹聖誕限定發光巴士巡遊 搭車打卡贏限量口罩 2021/12/20 癲噹聖誕限定發光巴士巡遊 搭車打卡贏限量口罩 DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場 2021/12/18 DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 2021/12/16 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計