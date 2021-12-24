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鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展

副刊版 2021/12/24

分享：

K11 Art Foundation（KAF）首次與響遍藝術界的國際當代藝術雜誌ArtReview合作，由即日至2022年1月23日在K11 HACC呈獻「破浪」展覽，去開鰂魚涌K11 ATELIER

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欄名 : 本地遊

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