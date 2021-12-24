既已添置專業行山用品，當然要追隨這專業行山團隊多一會兒，成功挑戰孖崗山後，再戰麥理浩徑四段，開始時，便是向上走，走了三十分鐘後，仍是向上走，再爬着走十五分鐘，面前仍是上坡，唯一安慰是隊友鼓勵說：「最困難的已過去。」（The worst is over）

醫生聽後的即時反應是：「我也常說這句話！」當病人被治療困擾或被病魔折磨時，最想聽到的正是這句：The worst is over。當然這句話，有時真、有時假，醫生或其他安慰者並非存心說假話，只能按經驗說這話，目的是給病人鼓勵，未能預知將來，病況複雜變數也多，醫生雖未能肯定未來，也會絕不猶豫地說句：「The worst is over」，因一句安慰話已能幫助病人。

負面思維在患癌病者很常見，就算平日樂觀的人遇上癌症，也可能變得悲觀，人腦多年進化的目的，是催吉避凶、居安思危，但這「思危」心理，有助成為主導思想，甚至無限擴大，心理學上稱之為catastrophizing（災難化）或cognitive distortion（認知扭曲），就是習慣地或潛意識地把負面思維擴大，尤其是遇上癌症，感到個人前景模糊，這思維可以日以繼夜地蠶食情緒，意志也因此變得消沉，有效藥物就是一句「the worst is over」，讓病人重拾信心，既然苦已捱過，前面路途定沒有問題，絕對是信心的強心針。

遇上困境時，不妨給別人或給自己說一句：「The worst is over」。