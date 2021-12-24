當大家都未搞清元宇宙是甚麼之時——正所謂「個個都講元宇宙，你估個個都識元宇宙咩？」——已有很多企業以元宇宙作營銷策略，例如：

一、Burberry與遊戲平台Mythical Games合作，於今年八月推出「Blankos Block Party」系列限時限量的NFT（Non-fungible token，中譯：非同質化代幣——可理解為一種依存於區塊鏈、以識別代碼產生的數字資產，具有很強的防盜功能）商品。Blankos Block Party裏，有隻鯊魚叫Sharky B，用戶可以購買Burberry設計的噴射背包、水上運動鞋和臂圈給它，並可透過連串升級訓練，提升Sharky B的速度和靈活度，創造出用戶與虛擬鯊魚的不同活動效果。

二、Balenciaga與遊戲平台Fortnite合作，創造了一隻可以直立行走的狗狗叫Doggo，大賣為牠設計的NFT衞衣、褲和鞋等。

三、Gucci、Pizza Hut、Nike、麥當勞、可口可樂等，也推出了不同形式的元宇宙NFT收藏品。

品牌想飲頭啖湯，食住元宇宙勢頭推出營銷策略，是無可厚非的。但若一窩蜂人做我做，就未必有很大意義。品牌要考慮的是：一、基於NFT技術的複雜性，品牌想在元宇宙熱潮分一杯羹，就意味着要投放大量資金和技術去開拓此新領域的營銷內容和方法；二、新玩意有新鮮感，要在頭一階段製造注意或話題不難，但如何在入局者愈來愈多之際，令用戶繼續有興趣，品牌就得繼續投放資源去鑽研、創新和營運了；三、當一切盡皆是虛擬時，能真正留住顧客和令他們對品牌忠誠度的深層元素——如人情味（human touch）、連繫感（sense of connection）等——都難以建立，到時在元宇宙時空，用戶只憑哪家好玩、新鮮、刺激眼球，就去哪家。