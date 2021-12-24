電影以外 蜘蛛絲藏人類進步綫索

網民的創意真是厲害，有時候會心微笑不能按捺，就以王力宏與李靚蕾婚變事件為例，網上有這樣的留言：「原本以為近日在（社交媒體）被洗版的，會是全球新上映的電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home），想不到是失敗的man , Wang Leehom。」

《蜘蛛俠》電影鋒頭被蓋過也許只是一時，其韌力就好像蜘蛛絲，非同凡響。一直都想寫篇文章為蜘蛛「平反」，大部分人覺得牠樣子怪，印象不佳，其實牠有很多東西令人大開眼界。

全球蜘蛛約有4萬多種，大部分都是益蟲，例如會吃家中蟑螂等；從科學角度來說，蜘蛛絲也有很大應用價值，而蜘蛛網除了構圖玄妙，蘊藏的神秘亦不少，互聯網（World Wide Web）連繫着我們，也許明天我們不少東西靈感源自spider web，蜘蛛網並不就代表封塵破落，分分鐘是人類進步的綫索。

大多數蜘蛛都結網，各有風格，圓形網、管狀網……一層堅固的網，用來捕捉飛行的昆蟲或其他小動物來進食。蜘蛛絲並非在蜘蛛口中吐出來，亦不是如蜘蛛俠般在「手腕」射出來，而是由腹部末端的絲囊或稱紡絲器（spinneret）分泌。蜘蛛織的網非常複雜，如同人類建築時會根據不同功能，使用不同原料。

蜘蛛共有6種腺體，不同種的蜘蛛有不同腺體，每一種腺體製造出來的絲，功能都不一樣，可謂蜘蛛結網，各「絲」其職。最常使用的絲是大壺狀腺絲，比較粗韌且不具黏性，但支撑力十足，因此作為整個蜘蛛網的輻射狀骨架；另外一種鞭狀腺絲，則賦予整個蛛網強大彈性，當獵物落入蜘蛛網時會因驚慌極力掙脫，鞭狀腺絲反而會因為受力拉扯而把獵物纏得更緊；至於掌管黏性的聚狀腺絲，則以水滴狀包裹在鞭狀腺絲外圍。

幼細卻堅韌 堪稱「生物鋼」

在電影中，蜘蛛俠的蜘蛛絲是從蛛網發射器射出的，會在兩小時後自動融化，這也是為甚麼沒人投訴蜘蛛俠的蛛絲滿布高樓大廈；真正的蜘蛛絲不單不會融化，想整斷都難，蜘蛛網看似被風一吹就破，覺得蜘蛛絲脆弱就錯了。它非常幼細，直徑大約1微米，約為頭髮10分1，但堅韌程度卻是同等粗幼鋼絲5倍多，是名副其實的「生物鋼」。

那麼，它的化學結構是甚麼，能有如此特別性能？其實只是由氨基酸組成的蛋白質高分子結構，但當中有一部分是結晶結構，提供蜘蛛絲抵抗外力的極高硬度，另外一部分則是非結晶網狀構造，具有伸展性，就像彈簧有彈性。有研究發現，蜘蛛絲的蛋白質結構，含有一種甲硫氨酸（Methionine），就是這種氨基酸增加蛋白質之間的結合強度。

蜘蛛絲那麼神奇，如何有效生產蜘蛛絲，發揮人類生活上的應用潛力，正是科學家所關心的。他們本來想如養蠶般大量養蜘蛛，以獲取蜘蛛絲，卻發現蜘蛛彼此互相殘殺，容不下同類。此路不通，於是在基因入手，利用基因技術把蜘蛛基因移植到蠶身上，養蠶取絲，不過取的是有蜘蛛絲強韌的「蠶絲」，目前利用這種方法能夠大量生產。

蜘蛛絲既堅韌又柔軟富彈性，零下60度仍保持良好彈性，而且很輕，應用前景相當廣闊。在軍事上，由於它是自然界最堅韌的材料之一，美國正研究用來製造避彈衣，而且造出來的避彈衣將會比目前廣泛使用的輕，甚至可造成如T恤般。

從防彈到防老，蜘蛛絲都可做到。醫療衞生方面，蜘蛛絲曾被用來治療傷口，其化學組成絲蛋白，能促進凝血，抑制傷口細菌感染，與人體亦沒有排斥，利用這種絲蛋白可以生產手術縫綫、人工韌帶等；蜘蛛絲的絲蛋白，也可應用在化粧及護膚保養，據說德國有公司生產由絲蛋白組成的微粒，聲稱具抗老化功能，塗了令皮膚細緻，也不會過敏云云。

此外，有人透過生物技術，製造類似蜘蛛絲的仿絲蛋白纖維，用於各類紡織纖維產品例如鞋，說擁有較佳韌性及彈性、質感柔軟，重量又比人造纖維輕。

盡管現時以生物合成方式獲得的蜘蛛絲，性能無法與天然蜘蛛絲相比，但隨着科技發展，相信蜘蛛絲的應用將會更廣泛，我們需要的是一些耐性，或許也可以向蜘蛛學習，牠們的耐性是數一數二的，當蜘蛛網一而再、再而三被大風吹破後，牠們能夠非常耐心地一次次重新結網。

我們今天不能不上網，蜘蛛也是靠網生活的，蜘蛛網遠不止是其「餸籃」，也是感覺器官的延伸，憑纖細蛛絲震動傳遞的信息，能一目了然地確定「上網」者的身份、位置、大小。大多數蜘蛛幾乎一輩子都呆在網上，但這個我們千祈不要學，互聯網不能代替生活中的人際關係網呢！

▲ 在電影中，蜘蛛俠的蜘蛛絲是從蛛網發射器射出的，會在兩小時後自動融化；真正的蜘蛛絲不單不會融化，想整斷都難，它非常幼細卻比鋼絲堅韌，是名副其實的「生物鋼」。

▲ 在電影中，蜘蛛俠的蜘蛛絲是從蛛網發射器射出的，會在兩小時後自動融化；真正的蜘蛛絲不單不會融化，想整斷都難，它非常幼細卻比鋼絲堅韌，是名副其實的「生物鋼」。