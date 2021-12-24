拆解立會選舉 改變規則有因

立法會選舉已結束，有人說結果是清一色，有人說是五光十色，也有人說是混一色。其實把局面說成是五光十色，有些牽強，清一色也不準確，各新晉議員的背景並不這麼單一，只是以破壞為樂的一批政客已被清除殆盡而已；混一色較符合事實，包雜一些中發白「番子」，可贏到的籌碼並不一定少於純粹的清一色，要看麻將的規則而定。

現時的選舉制度雖經完善化，比以前的一套更能防範混蛋蒙混進入權力機關，但我相信將來要繼續改進。怎樣的選舉制度最適合一個地方？這不能脫離社會的局面而論。

倘中間選民佔多 社會較穩定

在一個「正常」的社會，或是所謂的「正態分布」（nornal distribution）社會，民意縱有不同，甚至是差異甚大，中間派通常佔多數，而兩個極端各自佔的人數比例不高，統計學術語稱之為「單峰分布」，這個單峰便是由人數眾多的中間派組成。在此格局下，政客若要贏得選舉，可把自己的政治定位定在中間之處，如此才可爭取到最多選票；若是把自己定型為極端分子，所得票數自然有限。

不過，若如以往香港所採用的「多議席單票制」選舉，也可有人以激進極端形象包裝，不與其他人爭奪中間派選民，反而可盡獲激進選民的票，從而取勝，但總體而言，只要選民是中間派為主，不走極端，大多候選人也會選擇中間平和路綫，社會較為穩定。

但就算民意分布是正態單峰的，西方自由主義一人一票的選舉方式也不是沒有缺陷。政客雖然渴求選票，但他們也知道選民善忘，若在選舉期間懂得巧言令色，說話時首要注重政治包裝，也可長期當選，就算平日無甚作為，問題也不大；更聰明的，還可答應一些小利益團體，為他們爭取一些不一定有利於大眾、但大眾不大注意到的利益，那麼這些小團體便成「鐵票」，大大增加政客的勝算。

眾所周知，香港社會在黑暴期間早已被撕裂，重建和諧絕非一朝一夕可成。在撕裂的社會，民意不會是單峰的「正態分布」，而是「雙峰分布」甚或是「多峰分布」。在這態勢下，過去香港所模仿的自由主義選舉模式，不會帶來有意義的民主。

在人數差別不大的兩派對立下，甚麼是民意？選票的多寡，決定於參選政客巧言令色的功力有多深厚，或是有無時機把政敵鬥垮，與政客本身的議政能力關係不大。這種格局下的政治，大家共同追求的價值愈來愈少，提倡互相合作的可被視為叛徒、投降派，社會哪有安寧的一天？

民主制度劣質化 影響政府運作

過去20多年，香港正正是經歷了這種民主制度劣質化的過程，其成因並非是中央政府干預，而是香港自生的社會動力所造成。在這段時期的選舉制度下，因民意撕裂，各政客若要維持知名度，最方便的方法便是鍛煉攻訐政敵的技巧，走得愈極端愈有吸票效應，也許建制派因為尚要顧全社會穩定，羞辱對手的技能稍遜一籌，但破壞派這方面的能耐早已到「大師級」境界。

這種政治環境不僅影響立法會或區議會，對政府的運作亦會產生惡劣影響。不少社會中人對政務官（AO）多有垢病，當中常聚焦於他們為官精於避事，缺乏承擔。我認識不少高層AO，若論能力，很多都是千中選一之輩，不宜輕侮，但在香港劣質的民主選舉制度下，有一大批政客存在的基礎，正是有理無理都要對施政搞破壞，真有能力的官員要有所作為，便愈有機會被人無端羞辱，AO學懂卸膊，是符合經濟理性的行為。

若內部紛爭陷困 「接管」成出路

從港人的長遠利益，以及中央的角度出發，當然不能容許上述局面持續。在組織理論中，當一個機構因內部紛爭而陷入困境時，解救的方法便是「接管」（receivership），即由上級派人進駐，主理所有重要決定。香港沒有更換行政長官，因問題根源不在特首，而在制度及政治格局，正本清源便是改變選舉制度，以及懲罰破壞分子。

今天的選舉制度，很大程度可糾正過去的錯誤，使社會不致陷入無休止的內耗中。不過，雖然參選者要經過政治或國家安全審查，但對他們的議政能力，卻似乎沒有評核機制，這會否容許了一些忠誠（或不一定忠誠）的廢物進入議會，暫時不得而知，他們仍要努力工作，建立自己的聲譽。

▲ 今天的選舉制度，很大程度可糾正過去的錯誤，使社會不致陷入無休止的內耗中。（資料圖片）