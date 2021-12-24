LG垂直屏幕曝光 減用家頸部壓力 行政人員版 2021/12/24 分享： 在外界憂慮美國消費電子展（CES）實體活動能否在下月初順利舉行之際，LG已搶先發布兩款新屏幕，包括32吋4K超高清屏幕UltraFine及採用16：18顯示比例設計的DualUp Monitor。 較具 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Voice新功能 設置各項來電設定 今日 Google Voice新功能 設置各項來電設定 DuckDuckGo 開發瀏覽器程式 2021/12/23 DuckDuckGo 開發瀏覽器程式 人人怕「劇透」 Telegram研信息打格 2021/12/23 人人怕「劇透」 Telegram研信息打格 Google Maps新測試 方便用家安排行程 2021/12/22 Google Maps新測試 方便用家安排行程 日富商太空之旅派錢 有網民抽獎獲6.9萬 2021/12/22 日富商太空之旅派錢 有網民抽獎獲6.9萬 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 LG 疫情 美國 4K CES 消費資訊