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LG垂直屏幕曝光 減用家頸部壓力

行政人員版 2021/12/24

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在外界憂慮美國消費電子展（CES）實體活動能否在下月初順利舉行之際，LG已搶先發布兩款新屏幕，包括32吋4K超高清屏幕UltraFine及採用16：18顯示比例設計的DualUp Monitor。

較具

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欄名 : 科技新知

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