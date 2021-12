聖誕節報佳音,黛安知道,屯門市廣場喺聖誕節一連3日(25至27日)舉行「閃亮冬季交響樂」音樂會,唔止有《We Wish You a Merry Christmas》等耳熟能詳嘅聖誕歌,仲會演奏迪士尼經典名曲《A Whole New World》等,啱晒同摯愛親朋一齊賀佳節。公關姊妹話,今次音樂會搵咗唔少猛人助陣,由著名音樂總監趙增熹策劃,配合浸大音樂系嘅管弦樂手傾情演出,保證為大家帶嚟一場奇妙視聽饗宴㗎。

本文轉載自《晴報》