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留住員工才能留住客戶

行政人員版 04:00 2021/12/24

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我曾經聽過一些廣告公司老闆說，他們並不介意員工流失，他們認為廣告是創意工業，要經常換血，才能激發創意。他們主張對員工可以刻薄一點，反正培養員工的歸屬感也沒有好處。

我一直也不太認同這個觀點。我發覺集團內，員工流失率低的公司，客戶流失率也偏低，而他們的盈利率也比平均水平高。

低流動率也不見得為創意水平帶來負面影響，我反而覺得，由於團隊合作無間，大家更有默契，工作效率更高。

廣告是人的行業，無論團隊和客戶，抑或團隊內部，都需要時間去磨合和建立默契。所以經常發生整個團隊跳槽到另一家公司，也經常看到有客戶跟着廣告團隊轉公司。即使廣告公司高層都簽了不能帶走客戶的條款，但這種事情仍時有發生。

由於員工流動率和客戶流動率成正比，員工流失率高的公司，便要經常比稿吸納新客戶，結果同事做得辛苦，也更難留住員工，而辛苦贏回來的生意，又會因為員工流失，引起客戶不滿，他們又重新找廣告公司，形成惡性循環。

當然，員工完全靜止不流動也未必健康，人類也會有新陳代謝，但經常換血更不健康，身體也未必承受不住。我認為，每年有10%-20%的流失率，是可以接受的。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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