10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 置業家居 2021/12/25 分享： 新冠肺炎疫情籠罩本港樓市，中港兩地通關只聞樓梯響，內部剛性需求撑起全年二手市場。綜合中原地產及各區代理，10大指標屋苑今年暫錄3,434宗成交，已超去年全年約5.5%。 截至12月23日，10大指標屋苑 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 2021年樓市10大事件 今日 2021年樓市10大事件 你可能感興趣 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 01:00 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 2021年樓市10大事件 今日 01:00 2021年樓市10大事件 最新專欄文章 更多 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 2021年樓市10大事件 今日 2021年樓市10大事件 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 2021/12/20 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 2021/12/20 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 二手市場 中原地產 新都城