10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12%

新冠肺炎疫情籠罩本港樓市，中港兩地通關只聞樓梯響，內部剛性需求撑起全年二手市場。綜合中原地產及各區代理，10大指標屋苑今年暫錄3,434宗成交，已超去年全年約5.5%。

截至12月23日，10大指標屋苑

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