2021年樓市10大事件 置業家居 2021/12/25 分享： 1.柏傲莊III須重建 由新世界及港鐵合作發展的大圍站上蓋住宅項目柏傲莊III，在今年7月發現部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試中未達獲批設計的要求，新世界主動拆卸重建，預計入伙日期延遲 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 你可能感興趣 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 01:00 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 01:00 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 最新專欄文章 更多 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 今日 2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 2021/12/20 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 2021/12/20 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 港滙 豪宅 銀行 柏傲莊III 傲玟 車位 Mount Nicholson 白居二 公屋 鄧成波