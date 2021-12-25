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2021年樓市10大事件

置業家居 2021/12/25

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1.柏傲莊III須重建

由新世界及港鐵合作發展的大圍站上蓋住宅項目柏傲莊III，在今年7月發現部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試中未達獲批設計的要求，新世界主動拆卸重建，預計入伙日期延遲

...

欄名 : 封面故事

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