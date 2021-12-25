2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市 置業家居 2021/12/25 分享： 雖然2021年仍然受新冠肺炎疫情影響，但大眾似乎習慣「與病毒共存」，樓價在今年創出歷史新高。市場憧憬中港兩地通關，經濟復甦增強買家入市信心，市場人士認為2022年樓市會持續向好，樓價有機會再創新高。 全 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 2021年樓市10大事件 今日 2021年樓市10大事件 你可能感興趣 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 01:00 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 2021年樓市10大事件 今日 01:00 2021年樓市10大事件 最新專欄文章 更多 2021年樓市10大事件 今日 2021年樓市10大事件 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 今日 10大屋苑走勢 嘉湖全年錄519宗成交 新都城呎價年內升12% 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 2021/12/20 騰訊審議派中期息 中移動A股將招股 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 2021/12/20 歐舒丹疫後持續復甦 收購助未來發展 二手市場 中原地產 銀行