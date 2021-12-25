2022年樓市展望及回顧 打針送樓掀全城熱話 內房危機恐波及樓市

雖然2021年仍然受新冠肺炎疫情影響，但大眾似乎習慣「與病毒共存」，樓價在今年創出歷史新高。市場憧憬中港兩地通關，經濟復甦增強買家入市信心，市場人士認為2022年樓市會持續向好，樓價有機會再創新高。

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