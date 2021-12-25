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旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起

置業家居 2021/12/25

分享：

旺角豉油街新盤雋薈周三（12月22日）公布首張價單，共70伙開放式單位，面積152至228平方呎，價單定價$376.4萬至$661.8萬，價單呎價$24,311至$29,950，發展商提供180天即供

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欄名 : 新盤速遞

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