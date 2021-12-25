旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 置業家居 2021/12/25 分享： 旺角豉油街新盤雋薈周三（12月22日）公布首張價單，共70伙開放式單位，面積152至228平方呎，價單定價$376.4萬至$661.8萬，價單呎價$24,311至$29,950，發展商提供180天即供 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 今日 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 今日 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 今日 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 2021/12/18 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 2021/12/18 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 一手市場