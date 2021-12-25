元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 置業家居 2021/12/25 分享： 港鐵元朗站上蓋新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期）過去一星期多連環公布3張價單合共426伙單位，45天即供折實樓價$685.16萬至$2,261.77萬，折實呎價$ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 今日 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 今日 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 今日 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 2021/12/18 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 2021/12/18 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 銷售安排 一手市場