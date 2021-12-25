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長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書

置業家居 2021/12/25

分享：

恒地及市建局合作發展長沙灣新盤映築已批預售樓花同意書，部署12月底公布樓書，趕2022年1月公布價單。

映築地址位於青山灣233號，鄰近港鐵長沙灣站，單幢式住宅，提供337伙，間隔2房至3房，面積322

...

欄名 : 新盤速遞

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