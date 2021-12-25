長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 置業家居 2021/12/25 分享： 恒地及市建局合作發展長沙灣新盤映築已批預售樓花同意書，部署12月底公布樓書，趕2022年1月公布價單。 映築地址位於青山灣233號，鄰近港鐵長沙灣站，單幢式住宅，提供337伙，間隔2房至3房，面積322 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 今日 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 今日 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 今日 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 2021/12/18 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 2021/12/18 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 一手市場