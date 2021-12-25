啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 置業家居 2021/12/25 分享： 會德豐地產部署2022年初推售系內啟德沐泰街一帶最後一個新盤，MONACO MARINE（MONACO第2期），發展商預期2022年1月份推售。 MONACO MARINE地址位於沐泰街10號，屬於第2 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 今日 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 今日 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 今日 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 2021/12/18 將軍澳MARINI擬聖誕節前收樓 住客會所率先曝光 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 2021/12/18 啟德嘉峯匯會所佔地逾5.6萬呎 明年初推洋房 一手市場