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啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊

置業家居 2021/12/25

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會德豐地產部署2022年初推售系內啟德沐泰街一帶最後一個新盤，MONACO MARINE（MONACO第2期），發展商預期2022年1月份推售。

MONACO MARINE地址位於沐泰街10號，屬於第2

...

欄名 : 新盤速遞

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