愛海頌望遠海景 置業家居 2021/12/25 分享： 單位：5座高層C室^ 實用面積：484平方呎 間隔：2房 叫租：$2.1萬（呎租：$43.4） 單位提供：利嘉閣（90624903） 註：^單位已於11月下旬以$1.88萬租出，呎租約$38.8，為愛海頌首宗租 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 你可能感興趣 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 01:00 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 01:00 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 最新專欄文章 更多 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 2021/12/11 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 四季雅苑寬敞四正 2021/12/11 四季雅苑寬敞四正 夏威夷豪園內籠簇新 2021/12/11 夏威夷豪園內籠簇新