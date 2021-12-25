窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 置業家居 2021/12/25 分享： 本刊早前便跟陳智康（康Sir）驗收了屋苑的1座中層C室，為實用面積477平方呎的2房單位。康Sir指出，團隊驗收了數個愛海頌的單位，窗戶及外牆均出現問題，今次驗收的單位也不例外。 首先，客廳的窗關得不妥 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 愛海頌望遠海景 今日 愛海頌望遠海景 你可能感興趣 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 01:00 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 愛海頌望遠海景 今日 01:00 愛海頌望遠海景 最新專欄文章 更多 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 今日 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 愛海頌望遠海景 今日 愛海頌望遠海景 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 2021/12/11 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 四季雅苑寬敞四正 2021/12/11 四季雅苑寬敞四正 夏威夷豪園內籠簇新 2021/12/11 夏威夷豪園內籠簇新 驗樓