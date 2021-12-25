窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】

本刊早前便跟陳智康（康Sir）驗收了屋苑的1座中層C室，為實用面積477平方呎的2房單位。康Sir指出，團隊驗收了數個愛海頌的單位，窗戶及外牆均出現問題，今次驗收的單位也不例外。

首先，客廳的窗關得不妥

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