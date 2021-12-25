愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起

長沙灣愛海頌於11月下旬起入伙，截至12月22日累錄23宗租務，租金介乎$1.8萬至$3.6萬之間，現時約有73個租盤，2房戶叫租由$1.8萬起。

利嘉閣地產助理分區經理林海鈞表示，愛海頌於11月下旬起

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