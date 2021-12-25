愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 置業家居 2021/12/25 分享： 長沙灣愛海頌於11月下旬起入伙，截至12月22日累錄23宗租務，租金介乎$1.8萬至$3.6萬之間，現時約有73個租盤，2房戶叫租由$1.8萬起。 利嘉閣地產助理分區經理林海鈞表示，愛海頌於11月下旬起 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 愛海頌望遠海景 今日 愛海頌望遠海景 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 你可能感興趣 愛海頌望遠海景 今日 01:00 愛海頌望遠海景 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 01:00 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 最新專欄文章 更多 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 今日 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 愛海頌望遠海景 今日 愛海頌望遠海景 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 2021/12/11 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 四季雅苑寬敞四正 2021/12/11 四季雅苑寬敞四正 夏威夷豪園內籠簇新 2021/12/11 夏威夷豪園內籠簇新 愛海頌 長沙灣