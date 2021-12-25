美國聯儲局在最新的議息會議後「打開口牌」，估計明年會上調美息3次，而2023年美息也可能持續上調。市場估計，雖然最優惠利率估計會維持穩定，但來年港元拆息勢將隨美息上升。此種情況下，定息按揭又是否追求穩定人士的理想選擇？

美息倘明年升3次 港拆息料跟隨

參考2015至2019年的美息上升周期，本地最優惠利率在美息上調約2厘後才跟加0.125厘；但拆息大致追隨美息走勢。估計明年美息上升3次，共0.75厘的話，本地最優惠利率較高機會維持不變，而一個月拆息如跟足美息升幅，有機會由現時0.2厘水平，上升至0.95厘。假設H按新造按息H+1.3厘維持不變，H按按揭利率會由現時約1.5厘上升至2.25厘。

此種情況下，現時10年期定息按揭1.99厘的利率似乎有一定吸引力：雖然比現時的1.5厘的H按利率高約半厘，但如果拆息持續上升，利率便相對較低。

不過，置業人士要考慮幾點：

第一，估計美息上升周期的持續時間、加息幅度。如果估計美息升幅不如聯儲局預言，又或加息後因故很快又將美息下調，而港元拆息又大致跟隨。選用定息按揭相對於H按便會有額外的利息支出。

第二，定息按揭的其他優惠較浮息按揭為少。現時有參與定息按揭計劃的銀行，一般不為定息按揭提供回贈及高息存款戶口，而且一般罰息期為3年，較多數浮息按揭2年的罰息期為長。此種缺陷可能令近年習慣於定期轉按、透過回贈抵銷部分利息支出的香港業主較難接受。

當然，如果一如市場估計，美息在2022、23年上升約1.5厘，而且長期未有回落，就算定息按揭沒有多種優惠，相對於浮息按揭，仍可為借款人節省大量利息支出。另外，以上討論，着眼於「有無着數」的角度。如果借款人注重「還款穩定」多於着數，定息按揭便較符合他們的需求。

最後要留意，現行10年定息期1.99厘、15年定息期2.09厘、20年定息期2.19厘的利率，是會按市場情況改變的。來年新批定息按揭的利率，較大機會隨美息上升而調整，不同時間點去考慮定息按揭是否着數，便會有不同的答案。

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▲ 市場估計明年美息會上調3次，來年港元拆息勢將隨美息上升；筆者指如果借款人注重「還款穩定」，可選擇定息按揭。（本刊攝影組）