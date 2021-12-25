  • 20°C
香港時間 : 20211225日 (六) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場

置業家居 2021/12/25

分享：

新加坡烏節路一帶名校林立，亦鄰近市中心，向來為實力買家的入市之選，是次推介坐落該區的單幢新盤栢傲景，設115伙2至5房單位，售價由162萬新加坡元（折合約$931餘萬港元）起，預計於2022年首季落成

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋
2021/12/18
倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋
悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐
2021/12/11
悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐
越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場
2021/12/04
越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場
墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障
2021/11/27
墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障
英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起
2021/11/20
英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起
新加坡 海外物業 新加坡元 中原地產 豪宅

上一篇文章

選用定息按揭的考量

下一篇文章

全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？