新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 置業家居 2021/12/25 分享： 新加坡烏節路一帶名校林立，亦鄰近市中心，向來為實力買家的入市之選，是次推介坐落該區的單幢新盤栢傲景，設115伙2至5房單位，售價由162萬新加坡元（折合約$931餘萬港元）起，預計於2022年首季落成 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 2021/12/18 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 2021/12/11 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 2021/12/04 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 2021/11/27 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 2021/11/20 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 新加坡 海外物業 新加坡元 中原地產 豪宅