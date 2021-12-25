新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場

新加坡烏節路一帶名校林立，亦鄰近市中心，向來為實力買家的入市之選，是次推介坐落該區的單幢新盤栢傲景，設115伙2至5房單位，售價由162萬新加坡元（折合約$931餘萬港元）起，預計於2022年首季落成

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