IUIGA 首間專門店登陸將軍澳 置業家居 2021/12/25 分享： 新加坡人氣簡約生活家居品牌IUIGA上月於將軍澳開設首間專門店，引入近二千款的實用家品，以透明親民的價格帶來一系列既美觀又實用的產品，由個人護理、廚房家具、餐具至寢飾用品都一應俱全。 店內的熱賣之選是香 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 今日 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 HYGGE 喵星人家具 今日 HYGGE 喵星人家具 你可能感興趣 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 今日 01:00 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 HYGGE 喵星人家具 今日 01:00 HYGGE 喵星人家具 最新專欄文章 更多 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 今日 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 HYGGE 喵星人家具 今日 HYGGE 喵星人家具 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 2021/12/11 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 Marks & Spencer聖誕限定發光蠟燭受歡迎 2021/12/11 Marks & Spencer聖誕限定發光蠟燭受歡迎 Francfranc陪你甜甜蜜蜜過聖誕 2021/12/11 Francfranc陪你甜甜蜜蜜過聖誕 家具 消費資訊 家居 新加坡 泰國 家品