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IUIGA 首間專門店登陸將軍澳

置業家居 2021/12/25

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新加坡人氣簡約生活家居品牌IUIGA上月於將軍澳開設首間專門店，引入近二千款的實用家品，以透明親民的價格帶來一系列既美觀又實用的產品，由個人護理、廚房家具、餐具至寢飾用品都一應俱全。

店內的熱賣之選是香

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欄名 : 家居頭條

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