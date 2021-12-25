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德國Teka SteakMaster 全天候「五星級扒房」

置業家居 2021/12/25

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【編輯之選】信興集團新近引入的德國Teka SteakMaster焗爐，顧名思義為肉扒而設。焗爐內置多達20種扒類設定（如T骨牛扒、牛柳、肉眼扒及漢堡扒等）及12種烹調程式。用家只須在操作介面選揀扒類

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欄名 : 影音家電

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