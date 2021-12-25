德國Teka SteakMaster 全天候「五星級扒房」 置業家居 2021/12/25 分享： 【編輯之選】信興集團新近引入的德國Teka SteakMaster焗爐，顧名思義為肉扒而設。焗爐內置多達20種扒類設定（如T骨牛扒、牛柳、肉眼扒及漢堡扒等）及12種烹調程式。用家只須在操作介面選揀扒類 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 影音家電 相關文章 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 今日 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 你可能感興趣 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 今日 01:00 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 最新專欄文章 更多 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 今日 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 德國製造HEATSCOPE 20秒極速製暖 2021/12/04 德國製造HEATSCOPE 20秒極速製暖 日系小家電 陪你水潤過冬 2021/11/13 日系小家電 陪你水潤過冬 Rasonic全新即熱水機 3秒出熱水又的骰 2021/11/06 Rasonic全新即熱水機 3秒出熱水又的骰 伊萊克斯 SensePro電磁爐起革命 2021/11/06 伊萊克斯 SensePro電磁爐起革命 家電 消費資訊 Panasonic 瑞士