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睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕

置業家居 2021/12/25

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今年新盤大收旺場，即使近年尾仍有不少新盤厲兵秣馬，未有因年尾多個長假期而放慢腳步，而不少示範單位亦繼續開放，放假「睇樓團」又回復熱鬧。

新地元朗The YOHO Hub成為年今的壓軸新盤，首批325伙將

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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