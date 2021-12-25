睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕

今年新盤大收旺場，即使近年尾仍有不少新盤厲兵秣馬，未有因年尾多個長假期而放慢腳步，而不少示範單位亦繼續開放，放假「睇樓團」又回復熱鬧。

新地元朗The YOHO Hub成為年今的壓軸新盤，首批325伙將

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