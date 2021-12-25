睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕 置業家居 2021/12/25 分享： 今年新盤大收旺場，即使近年尾仍有不少新盤厲兵秣馬，未有因年尾多個長假期而放慢腳步，而不少示範單位亦繼續開放，放假「睇樓團」又回復熱鬧。 新地元朗The YOHO Hub成為年今的壓軸新盤，首批325伙將 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 2021/12/18 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 2021/12/11 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘 2021/12/04 兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘 新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場 2021/11/27 新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 2021/11/20 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 聖誕節 The YOHO Hub 雋薈 皓日 MegaBox