維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 副刊版 2021/12/25 分享： 位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」，連同鄰近的「水上運動及康樂主題區（第二期）」將於12月24日正式開放。全新的海濱空間佔地約5,200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，有Chocolate ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 今日 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 2021/12/24 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 2021/12/24 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 2021/12/21 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 癲噹聖誕限定發光巴士巡遊 搭車打卡贏限量口罩 2021/12/20 癲噹聖誕限定發光巴士巡遊 搭車打卡贏限量口罩 灣仔 水上活動 公園