維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動

位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」，連同鄰近的「水上運動及康樂主題區（第二期）」將於12月24日正式開放。全新的海濱空間佔地約5,200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，有Chocolate

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