渝味曉宇第八間分店將軍澳開幕 必點4大稀有素菜堂食飲品任飲

紅遍內地的重慶老火鍋店渝味曉宇，一直堅持要讓食客品嘗到最正宗的重慶大紅湯底。新加坡過江龍莆田的創始人方叔叔，是一名火鍋控，一直很想在香港開設自己的火鍋店，於是多番飛去重慶尋找最地道老火鍋。後來他於

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