中環蘭桂坊新開型格火鍋 滋補養生北海道牛乳美顏鍋 副刊版 2021/12/25 分享： 下星期又轉凍，是打邊爐的好時機。中環蘭桂坊的型格精品火鍋店「角落火鍋」近日開業，晚市主打滋補養生鍋，午市則主攻區內少有的足料原盅燉湯配小菜客飯，啖啖有驚喜。 店家推介4款特色滋補養生鍋，有北海道牛乳美顏 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 渝味曉宇第八間分店將軍澳開幕 必點4大稀有素菜堂食飲品任飲 今日 渝味曉宇第八間分店將軍澳開幕 必點4大稀有素菜堂食飲品任飲 汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室 2021/12/22 汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 2021/12/20 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 2021/12/20 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 2021/12/17 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 香港 餐廳 美食 商場 中環 將軍澳