中環蘭桂坊新開型格火鍋 滋補養生北海道牛乳美顏鍋

下星期又轉凍，是打邊爐的好時機。中環蘭桂坊的型格精品火鍋店「角落火鍋」近日開業，晚市主打滋補養生鍋，午市則主攻區內少有的足料原盅燉湯配小菜客飯，啖啖有驚喜。

店家推介4款特色滋補養生鍋，有北海道牛乳美顏

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