增中華文化軟實力 港產電影新路向

文化軟實力是國家綜合實力重要的一部分，在國際競爭中的作用不能輕視，而推動文化輸出是提升文化軟實力的重要手段。「十四五」規劃支持香港建設中外文化藝術交流中心，那麼香港不但要提升自身的文化吸引力，也要有能力向海外推廣中華文化。香港電影產業曾經電照風行，今日優勢仍在，接下來應該以講好中國故事為內核，創作、拍攝更多優秀電影，推動中華文化在海外傳播，促進與海外民心相通，助力國家提升文化軟實力。

西方媒體持續渲染 損中國形象

軟實力並非抽象概念，對於建立國家形象、提升國際公信力和凝聚力有重要作用，與國家發展利益直接相關。近300年來，歐美國家憑藉經濟優勢，持續向全球進行文化輸出；時至今日，即使這些國家在經濟、政治、科技等多方面領先全球，仍未放鬆文化輸出，力求持續壟斷國際事務話語權，可見軟實力的重要性。

由於國際話語權相對薄弱，以及西方媒體持續多年渲染中國威脅論，令西方世界對中國的刻板印象和恐慌不斷加劇，同時不斷制定針對中國的國際政策。這不但損害了中國國家形象，也讓中國在科技、經濟、政治等方面的發展利益直接受損，例如限制中國科技產品進口和應用，國際經貿、海外投資進一步針對中國設置壁壘等；「反華」政綱甚至成為一些西方保守派政客獲取民眾支持的手段。因此，提升國家軟實力，增強國際話語權，已經迫在眉睫。

通過有吸引力的文化產品，讓西方社會了解中國傳統文化，以及當代中國對世界的貢獻，全面、立體地認識當代中國，理解中國發展理念和價值觀，對改變偏見、促進民心相通有顯著作用。

電影是最受民眾歡迎的文化產品之一，是文化傳播中極其重要的角色。香港電影產業有逾百年歷史，一度馳名海外，尤其在東亞，影響力甚至媲美荷里活；雖然目前有所式微，但高水平的製作團隊和完善的拍攝基建仍在，電影創作環境亦相對比較自由，監管較寬鬆，主創人員製作風格靈活，了解海外市場和受眾的欣賞習慣、價值觀念和評判標準。這些都說明，香港完全有能力利用電影推動中華文化傳播。

兩地取長補短合作 講好中國故事

優秀的劇本是製作優秀電影的第一步，如何選擇合適的素材，透過影片更進一步傳播好中國傳統文化、講好中國故事，卻未必是香港的製作團隊所擅長。與此同時，西方國家常在「自由」、「法治」、「人權」等方面指摘中國，就有關題材創作影視作品或紀錄片，是澄清這些偏頗指摘、消除負面印象的有效做法。不過，有關題材非常敏感，不能由民間任意選材、創作，否則有可能適得其反。

有見及此，推動兩地文化產品合作創作，相互取長補短，共同創作高水平的影視作品尤其必要。特區政府應該積極推動、鼓勵香港與內地在電影等方面合作創作，比如可由內地方面提供有價值的影視創作素材或共同創作劇本，然後由香港方面拍攝、製作和包裝，並面向海外發行。

除此之外，香港藝發局、電影發展局皆有資助計劃促進電影業發展，其中電影發展基金下還設有專門的「劇本孵化計劃」；最新一份施政報告中也提出，透過「電影發展基金」培育新晉導演和編劇人才。未來應該透過這些計劃，更積極資助、鼓勵創作有助傳播中華文化的電影作品。

傳記電影講述的是真人真事，往往比其他題材電影更能夠打動人，主角的經歷也更能夠展現國家和民族的精神風貌。中國有悠久的古代史，以及波瀾壯闊的近現代史，當中有大量卓越的歷史和現代人物，但有國際影響力的中國製作傳記電影，卻寥寥可數，雖然背後成因複雜，但不可否認與影片的講述方式直接相關。

調整講述方式 傳記電影收效可觀

對於傳記電影，內地慣用相對比較直白的手法，直接展示主角意志堅韌、人格高尚和光輝事迹等「光環」；而國際上成功的人物傳記電影，普遍重點講述主角如何由一個有血有肉的普通人，變為一個取得非凡成就的人，尤其重點刻畫主角身陷困境或面臨艱難抉擇時的心理變化，這種真情實感不但更能打動受眾，也為傳遞人文精神、民族價值觀帶來了巨大的空間。

如香港與內地未來能夠各自發揮優勢，借助中國乃至人類歷史上豐富的優秀人物題材，合作創作出一系列有國際影響力的傳記電影，對增加中國電影在海外的影響力會收穫可觀的效果。

將電影產業與海外推廣中華文化充分結合，鼓勵兩地合作創作，除了創造經濟價值，還能產生社會效益，一方面能夠為電影產業發展注入新動力，帶動文化及創意產業發展，促進經濟多元，另一方面亦能夠提升香港的文化吸引力，塑造中外文化藝術交流中心的魅力；更重要的是，製作更多以中華文化為內核的優秀作品，也能為國民教育提供更多優質素材。

▲ 將電影產業與海外推廣中華文化充分結合，除了創造經濟價值，還能為產業發展注入新動力，提升本港文化吸引力。（資料圖片）