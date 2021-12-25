整合簡化操作 便利港康碼用戶

特區政府早前開通了「香港健康碼」（港康碼）系統，又向免檢疫通關邁進了一步，疫情期間經歷喪親之痛，對回到內地可謂望眼欲穿，時不待我。

註冊港康碼帳號時，令人疑惑的是，為甚麼要與現有「安心出行」程式分成兩個系統？不論有否外判開發運營，既然都是政府負責管理的系統，從簡化操作、提升體驗的角度，應該造成一個應用程式才對，包括帳號註冊、身份認證、處所掃描二維碼、行程上傳、疫苗接種紀錄，甚至將來的疫苗證書，一站式完成處理，即使是老人家，只要有人幫忙做好初始化設置，用幾次也就明白了。

回內地免檢疫 須操作3程式

按照現在的港康碼邏輯，恐怕回內地還要再以內地的應用程式與系統同步一次，以獲得內地認可的健康碼，需要操作管理3個系統工具，始終還是有些麻煩。

當然，可能是我小人之心，這或許並非產品設計問題，而是政府顧及部分市民對私隱的擔憂，以系統隔離的方式，為打算再也不去內地的人提供一道防火牆，一方面可以在香港使用「安心出行」程式，同時可以不註冊港康碼，不上傳行動數據。

但這是不是有些自欺欺人？反對政府舉措的人，大可以天天叫外賣，不用「安心出行」，而用了「安心出行」的人，都是出入正常處所，就算公告天下，恐怕也沒甚麼好擔心的。

從科學的角度，掃描二維碼碼登記處所出入以追蹤人員流動，準確率其實是很低的：如果真的有人攜帶病毒在社區遊走，隨便問個路或買個東西，就可能將病毒傳播出去而無法追蹤。即使全球防疫最成功的內地，最多也只是通過手機基站訊號，對手機持有者進行行程定位比對，進而對產生傳播風險的時空共享人群進行疫情管理。

要進行更加精準的行程追蹤，恐怕要用到GPS定位數據進行海量比對，才能將所有與感染者擦肩而過的人都找到，但這樣的做法成本代價太大，而且絕大多數手機用戶恐怕也不會隨時開啟手機的定位功能。

隨着科技的進步，以定位技術和私隱問題來看，5G乃至衞星網絡時代的到來，手機定位的精準度將會達到讓人目瞪口呆的地步，未來無論在家中的廁所裏看手機，還是坐在桌邊看手機，又或者躺在床上看手機，都可能會被識別得一清二楚。

科技發展 私隱將重新定義

而目前蓬勃發展的自動駕駛技術，更是在超高精準度定位系統的配合下，向我們撲面而來，相信不用太久，我們都將坐上自動駕駛汽車出行，回頭看今天「安心出行」的所謂私隱問題，恐怕就會覺得是個笑話，不要說出入甚麼處所了，每個人全天候的行動軌迹都將被一清二楚記錄下來。

屆時，如果仍然擔心私隱，恐怕只能扔掉手機，並用雙腿步行去丈量城市了！私隱是甚麼？也許很快，私隱這個概念將會因為科技發展而被重新定義，我們終將生活在一個數據驅動、高度透明的世界。

而今天的我們，如果真的在乎私隱，不如把每天都收到騷擾甚至詐騙電話的問題解決一下吧，這個問題才是我目前感受到最令人困擾的私隱侵犯！

▲ 特區政府早前開通了「香港健康碼」系統，向免檢疫通關邁進了一步。（資料圖片）