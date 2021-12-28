Virtual Reality譯「靈境」？ 科技名詞中國味

每逢年底，中外人士都喜歡用一個字或一個詞概括一年，所謂年度代表字詞，為過去一年留下註腳。在內地，近日揭曉的「漢語盤點2021」評選中，「元宇宙」當選年度國際詞。「元宇宙」譯自英文Metaverse，是英文meta（原意乃超越）結合universe（宇宙），Facebook公司改名Meta，就是取自Metaverse，令此字紅了。

Metaverse最初概念來自尼爾史蒂芬森（Neal Stephenson）1992年出版的美國科幻小說《雪崩》（Snow Crash），描述一個名為Metaverse的虛擬世界，人們能以虛擬化身進入其中，開啟有別於現實世界的另一種人生。

Metaverse一詞，今天多數人叫元宇宙，其實之前也有不同譯名，如「魅他域」、「形上宇宙」、「元界」、「超感空間」之類。元宇宙乃現實世界與虛擬世界相互交融，Virtual Reality（VR ,虛擬實境，內地譯虛擬現實）是不可或缺技術。

錢學森倡議 惟專家憂誤導未採用

本月11日，是中國著名科學家，被譽為「中國導彈之父」、「中國航天之父」的錢學森誕辰110周年。近日上海交通大學錢學森圖書館披露，錢學森上世紀90年代初，曾經給VR取過一個名字：「靈境」，引起了討論，在此和大家分享。

據報道，1990年底，錢學森在寫給當時「863計劃」智能計算機專家組組長汪成為的信中，首次提出VR譯名兩個建議，「人為景境」或「靈境」，並強調喜歡「靈境」多些，說中國味濃。8年過去，1998年他回函全國科學技術名詞審定委員會，在比較「臨境」與「靈境」後，認為靈境亦較好，因為這個境是虛的，不是實的，VR所帶來的臨境感，並非真正親臨其境，而是感受而已，所以用靈境較為實事求是。他亦曾在信中提道：「靈境技術是繼計算機技術革命之後的又一項技術革命，它將引發一系列震撼全世界的變革，一定是人類歷史中的大事。」

錢學森替VR取名「靈境」，與他對科技名詞中國味的堅持有關，他強調名詞命名時，不要忘記我們是炎黃子孫，最好用漢語精煉地表達科學技術名詞涵義，要讓人一看就有中國味。例如VR直譯為「虛擬現實」，他覺得「沒有中國文化味」。

據全國科學技術名詞審定委員會的考據，古語中對「靈境」有不同含義：一指奇妙的境界，見柳宗元《界圍巖水簾》：「靈境不可狀，鬼工諒難求」，形容鬼斧神工的瀑布風光；二指虛幻的境界，如紀曉嵐《閱微草堂筆記》提到《紀夢十首》中有：「靈境在何處，夢遊今幾回」。很難說錢學森跟從了哪一種解釋，又或者可能綜合了虛幻與奇妙的含義。

內地官方的《中國科技術語》1998年創刊時，專門開闢專欄討論VR的中文譯名。當時學界有近20種建議，還包括「虛擬現實」、「虛擬實境」、「虛擬實在」、「零境」、「臨境」、「擬境」、「虛實」、「幻真」、「虛境」、「猶真現實」……等。參與討論的專家陣容強大，但眾說紛紜，較受關注的是靈境、虛擬現實及虛擬實在。

對「靈境」有保留的意見指出，它與英文Virtual Reality原意相距太遠，而且可能引起現代科學中產生了玄妙而神化的誤解等。當專家們對某個意見存在較大分歧時，往往後備方案中更高共識的會被採納，於是「虛擬現實」成為全國科研、教學、新聞出版等使用的規範名。

盡管「靈境」沒有被使用，但錢學森創造的其他科技詞語，我們今天也在用，包括「激光」，Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation（Laser）當時被科研人員直譯做「光受激發射」，他覺得太長，改成激光，沿用至今。

「航天」這個詞也是來自錢學森，在1987年全國科技名詞委會議上，他說：「Space這個詞有的譯為『空間』，給人感覺是空空洞洞的。我根據毛主席『巡天遙看一千河』詩句，建議把它定為『航天』……我考慮在太陽系飛行叫『航天』，在空氣中飛行叫『航空』，將來在銀河星系以及大宇宙中飛行，可叫『航宇』。」也不是錢學森所有繙譯都讓人滿意，他曾建議黑洞（Black Hole）譯為「陷光星」，覺得從天文學角度更嚴謹，但不夠「黑洞」通俗、形象化，最終無被採用。

錢學森在引領科技創新之餘，念念不忘為新概念創造中文名，像「激光」就為這種科技概念的普及，發揮重要作用。30多年過去了，「元宇宙」突然火爆，錢學森的「靈境」隨之重現我們視野，引發思考。科技發展水平和語言表達能力，在共同影響一個國家科技語言的國際地位。推進科技新概念的及時命名與推廣，重要性不比發明那種技術低，不過可能要找一些兼具科學及語文素養的專家呢。

在科技強國的新時代建設中，中國科學家除了埋頭鑽研科技創新之外，還應該多花心思，給科技新概念盡早起個好名，還要具備中國feel。如果無甚idea，不如再參考錢老的另一些繙譯：remote sensing（遙感）、cyberspace（信息環境）、cyberculture（大成文化）、ultra-microcosmic（渺觀）。