新一屆立法會 打造新政治論述

完善選舉制度後的首場立法會選舉順利完成，90名當選者之任期下周正式開始，象徵行政立法關係將重新定義，並為香港的局勢打造新政治論述。

或許有人會質疑，所謂新政治論述仍要留待明年行政長官選舉結束、新一屆問責班子出台，始能清楚知曉；然而，從實際執行層面分析，下屆不論由誰當特首，對內必然要處理通關以及加快融合內循環之政策措施，對外則須嚴防境外勢力藉香港影響國家安全，故許多事情也得緊跟中央路綫，配合國家發展及聯防聯控的部署--正因如此，在確立按「愛國者治港」原則選出的立法會後，其與行政機關就特區內部事務如何互動，反而更為影響本港未來（相對國家而言較微觀）之政治論述。

過去香港的主流政治論述，往往傾向簡單而欠缺層次：「兩制要盡量分隔」乃非建制派之基本論述，那怕環球經濟重心不斷由西向東移，且香港從來也是中國不可分割的一部分，傳統泛民仍然固執地盡一切力量阻止香港與內地融合，更有部分激進分子扭曲論述至鼓吹港獨。

另一方面，建制派的論述亦很單薄，只懂反應性抽擊--抗衡反中亂港分子，停止荼毒下一代，香港自然能繁榮穩定，皆因「國家好，香港更好」，加上內部由行政主導，故建制派根本不用展示管治意志，但求短期成功爭取優惠措施。

基於政治現實，以及新冠Omicron變種令西方國家再次手忙腳亂，香港與內地融合只會不斷加快，泛民「盡量分隔」的主張崩潰，遑論民主回歸，倒是建制派則急須就以下3大問題提出各種建議，從而塑造新香港論述：

藉議員法案 拓新行政立法關係

（1）立法會是否只須監察政府？

過去因為議會嚴重分裂，非建制派長期在規則內鑽空子，所以立法會議員鮮有「主動立法」的機會，以避免拉布，而全部最終獲通過的法案基本上也是由特區政府起草，過程中偶然會吸納建制派議員的修訂案成為政府修訂。

在這種格局下，議員批評政府便無可避免成為主流，畢竟成本低而曝光率又高，更可美其名為「落力監察政府」，故即使過去一年反對派總辭，但留下來的建制派議員卻仍標榜其問題尖銳，能夠繼續在立法會內狠批政府云云。

留意完善選舉制度後，立法會議員則多了一個突破口，毋須再慣性反手抽擊：那就是透過提出私人條例草案（private bill，又稱「議員法案」）而有所建樹，一改過去「攔截為本」的論述模式，誤以為罵政府就等於稱職。

尤其今次新當選的議員有不少是學者或具深厚研究背景，由他們提出的議案在法律用語及起草細節上應有一定保證，所以較大機會獲政府支持，從而發展一套以「合作解困」為主旋律的政治論述，開拓嶄新的行政立法關係，改變過往由技術官僚主導的情況，為本港政壇帶來一番新氣象。

解讀過往困局 影響未來局勢

（2）如何解釋過去融合的速度？

由於有大量新人加入立法會，議會文化自然充滿一種破舊立新的味道，問題就在於，新政治論述會如何剖析過往的不濟？目前最常用的答案，乃是反對派一直因意識形態爭拗，窒礙香港進步；但下屆議會只得一位非建制派，新論述很有可能轉移目標，改為「香港官員不太熟悉國情」或是「特區現行制度不夠彈性配合大灣區發展」。

事實上，這兩類說法在過去數月討論「通關」問題時，早已常常浮現，繼續下去一套新論述很快便會成形。

定義問題的方式不同，答案之差異可以極大。到底本港的深層次矛盾主要是人的問題，還是制度問題，抑或時勢使然？議會選擇用甚麼角度解讀過去的發展軌迹，勢必影響未來局勢發展。

假如「香港官員不太熟悉國情」成為議會共識，並發展出一套論述解釋種種管治問題，則問責團隊可能要開設多個新的副局長職位，吸納熟悉內地政策的人才，同時議員的發言也會變成經常提及內地城市發展，塑造香港人必須「追落後」的普遍印象。

相反，若然「特區現行制度不夠彈性」成為了主流論述，則議員會提出必須參考內地現行法律，並盡快修訂本港法例，以有利進一步融合大灣區；若未來論述是以「時移勢易」為主體，那在中美爭拗升溫下，特區必須專注國安，於是為基本法第23條進行本地立法，便是香港首要任務。

3大策略 調整論述反對派

（3）怎樣看待反對派？

建制派在地區直選完勝，功能界別亦只得一人屬於非建制，且「黃絲」族群全面冷待選舉，新一屆立法會打算用甚麼框架形容反對派及其支持者？一方面有人說他們「自暴自棄」，另一方面「無力感」和「躺平論」肯定進一步氾濫。

根據國務院總理李克強上周於特首述職時的說法，眼下關鍵是要令香港人有「獲得感」，實際體現應該是指房屋供應及上樓問題。既如是，建制陣營就反對派的論述也須有所調整：如果一邊罵他們反中亂港，卻同時強調為他們謀求幸福，聽起來就像人格分裂，還有甚麼論述何言？

將來立法會議員可採取的策略，主要有3個：第一，完全無視反對派，目的是不再刺激他們；第二，苦口婆心勸他們「人總要食飯」，賺了錢再算；第三，妥協為政治之本，有力量才可改變世界，該放下成見、面對現實，重新積極參與。

除了以上範疇，香港當然也有其他論述問題要思考，例如應採用哪種融合方式？新舊產業如何取捨？香港當跟哪些城市比較？又必須跟誰合作？這方面的論述固然在不同階層之間有很大分歧，但畢竟跟經濟發展有密切關連，最終還是要緊跟中央路綫。故基於港人治港原則，做好內務政治論述必定至關重要。

▲ 作者認為，新一屆立法會象徵行政立法關係將重新定義，並為香港的局勢打造新政治論述。（資料圖片）