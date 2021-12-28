內地直播賣貨女王薇婭漏報稅及逃稅問題，要罰出天價款項逾十三億元（人民幣，下同），單以避稅款數目計（不算罰款及滯留金），都上六億元，令人驚訝之餘，都在估算，那她實際年收入共有多少？一個流量天后的賣貨能力及年營業額，豈不是以幾百億元算？抵得上內地許多中小企了。

就這事的爭論話題點相當多，首先是避稅方式，以工作室名義去接單（可開多間），避免以個人身份去當作勞務收入的話，用最簡化的數據解釋，確實是慳了很多稅。例如以內地個人利得稅去操作的話，最高交稅比例要去到四成半，如果以工作室形式，最高可能只是三成半。如果公司在一些特別稅區註冊的話，更有其他優惠。

這裏的爭議是，究竟當事人是「聰明」走了系統的漏洞，還是犯了經濟罪？面對這種追稅罰款，薇婭不是第一人，而是整個泛娛樂及流量圈的現象。最先是大明星，現在是頂流直播主，還有無數大小KOL被查。

除了實際稅收問題外，打壓的另一原因，似乎是衝着個人影響力而來，因為眼見這些頭部帶貨主，叫賣影響力過分厲害，如一個人在雙十一節可以賣出近一百億元的貨，他們對消費者和生產商的影響，超乎想像。而在這社會習性下，過大的權力或影響力，都得被約束。

最後就是對於整個直播賣貨行業的影響，用風聲鶴唳也不足以形容。因為除了薇婭外，幾位頂流賣貨主都中槍了，行業自然受大衝擊。幾個社交媒體，近年積極發展網上直播賣貨的機制及新的經濟圈，在沒有了這種貨主參與的情況下，直播電商交易大勢會因此被打斷嗎？那是一個現在已去到每年一萬億元的市場。