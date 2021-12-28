節日接踵而來，上周與減磅戰友會面時，總離不開節日大餐的安排。一如既往，不少客人都選擇吃自助餐慶祝，減磅戰友Fiona便是其中一位。

Fiona一向嘴饞，早在一個月前，她就預告節日要到酒店吃自助餐。今天會面時，她已急不及待地問：「今個星期六，便是我期待已久的元旦，快快教我吃自助餐不增磅的秘訣！」

我向Fiona解釋：「首先，吃元旦大餐前，要多留些quota，假如晚餐吃自助餐的話，午餐建議預留蛋白質的分量，但緊記午餐的五穀和蔬菜一定要吃，否則未到晚餐已經肚餓，自助餐會比平時吃得更多。」

Fiona笑說：「幸好有你提醒，以往我都一定不吃午餐，以扣減卡路里留待自助餐。」

我笑着說：「早知道你會想用旁門左道的方法！想吃自助餐後不增磅，自助餐時可主攻高蛋白質且低脂肪的海鮮，例如：刺身、凍蝦、凍蟹、龍蝦、生蠔和青口等。當然也少不了的烤雞、烤火腿和燒牛肉，也是個不錯的選擇。多提一點：最好要求更高脂肪的醬汁另上，只點小量作調味。另外，火腿和煙三文魚，也是可以考慮的食物。」

Fiona點點頭問：「那麼，五穀和蔬菜呢？」

「五穀和蔬菜也不可缺少，以增加飽肚感。可選麵包、壽司、蕎麥麵、粥和湯粉麵作五穀，最後以沙律菜加黑醋或灼菜作蔬菜。」我說道。

嘴饞的Fiona再追問：「甜品方面呢？我最愛吃的梳乎厘加雪糕，可以跟老公share吃一份嗎？」

「見你聖誕前乖乖跟餐單，減磅進度不錯，就讓你放任一次吧！」