日前在專欄與大家分享藥劑師好友林嘉威（Kevin），教我如何選購Omega 3魚油丸後，朋友紛紛傳來信息，說原來一直都買錯，以為愈賣得多廣告／愈賣得貴，品質就愈好，看完藥劑師的解說後，才知道並非如此，大聲呻笨，更要求請Kevin多提點其他健康產品的伏位。我將眾人請求反映，他二話不說答應，也希望能提高大眾對健康的關注。

今次講鈣片。據Kevin的經驗所得，很多家長對鈣片有這樣的迷思：以為給小朋友食鈣片可幫助增高。Kevin斬釘截鐵地給迷思破題：食鈣片是不會令小朋友增高的！吸收鈣可以令骨頭硬淨，但絕不會令骨頭變長。想小朋友增高，最重要是兩大元素：

一、睡覺：因為睡覺是小孩大量釋出成長賀爾蒙的（唯一）黃金時段，所以，小朋友在成長階段必須有充足睡眠。

二、運動：跳躍的動作才能刺激骨頭生長。

他說，除非小孩有偏食的習慣，那才需要以鈣片去補充，否則，在日常飲食中，進食如乳酪、豆腐、綠色蔬菜、芝麻等，都含有豐富鈣質，已足夠小孩所需。不過，有一點必須注意，小朋友過量補充鈣質的話，反而容易減低食慾令生長緩慢，繼而令鈣質沉積在骨裏，導致骨頭提早定型，那就更不能長高了。因此，只要小朋友飲食均衡、多做運動，便可長高。

若遇偏食小孩，以鈣片補充是可以的，但Kevin建議：毋須購買專門給小朋友服食的鈣片，因製造商為了令小孩易入口，會添加大量人造色素、糖份、香料和化學成分，長期服用，可能得不償失。給小朋友服用優質的成人鈣片，少了不必要的無益化學成分，反而更好。最後，他強調：若父母不鼓勵小朋友多做運動，即使食幾多鈣片都無助增高。