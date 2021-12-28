黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 副刊版 2021/12/28 分享： 在聖誕除夕佳節，黃埔天地引入近年於外國深受大人小朋友歡迎的Crazy Mini Golf，設定的6個區域加入了互動元素，等大家來挑戰，享受一起揮桿的親子時刻。 這個「Whampoa X'mas ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 2021/12/25 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 2021/12/25 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 2021/12/24 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 2021/12/24 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 2021/12/21 「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯 商舖 遊戲 高爾夫球