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黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰

副刊版 2021/12/28

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在聖誕除夕佳節，黃埔天地引入近年於外國深受大人小朋友歡迎的Crazy Mini Golf，設定的6個區域加入了互動元素，等大家來挑戰，享受一起揮桿的親子時刻。

這個「Whampoa X'mas

...

欄名 : 本地遊

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