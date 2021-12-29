聖誕剛過去，元旦緊接而來，不消片刻又到農曆新年。秋冬乾燥氣候早已令一眾皮膚病患者痕癢難耐，更甚是「富貴手」患者為之困擾。面前要密鑼緊鼓作清掃家居準備，似乎無可避免要接觸各式清潔用品，「富貴手」有一觸即發之勢。

上周介紹過汗皰疹與「富貴手」十分相似，並與異位性皮炎同為手濕疹的成因。分別處是汗皰疹以皮膚成群小水泡為特徵，並與「富貴手」之稱的接觸性皮炎，及異位性皮炎共見皮膚紅腫、乾裂及脫屑。汗皰疹與異位性皮炎皆為身體免疫過敏反應，與季節更替、壓力情緒關節十分密切。反觀「富貴手」因長時間反覆接觸水或清潔劑，皮膚皮脂與角質層變薄，失去阻隔及保護能力，刺激物直接接觸皮膚，引發炎症。

醫生醫師透過初診問診發病經過、誘發及復發因素、接觸物等，及觀察皮膚情況，已能得知皮膚病類型。亦有部分病種須以顯微鏡觀察皮屑樣本有否菌絲，從而排除真菌感染。若能再作皮膚致敏原測試，能進一步確認致敏原元兇。

濕疹類皮膚病患者若要處理清潔劑時，可先穿上棉質薄手套，並外層戴上聚乙烯薄膠手套，以防化學品滲透及接觸到皮膚。此外，要盡量減少洗手次數，避免強鹼性清潔劑及消毒酒精的使用。若使用乳膠手套而誘發敏感，可嘗試上述薄棉及燒雞手套替代。

富貴手或其他類型濕疹患者，建議要時刻為患處保濕，例如凡士林一類或其他潤膚性保濕劑（Emollient）以保護角質及皮脂膜。此外，亦可以中藥外洗方促進皮膚修復。處方可以紫草及白芨各10克，以清水300毫升煎煮30分鐘，待涼後浸洗患處10分鐘，印乾雙手。中藥外洗每星期3次，作用有助消腫生肌，更佳者患處再塗抹保濕乳液。

元旦在即，祝願各位新年快樂，身體健康。

▲ 「富貴手」逼人來（資料圖片）