  • 17°C
香港時間 : 20211229日 (三) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「富貴手」逼人來

副刊版 2021/12/29

分享：

聖誕剛過去，元旦緊接而來，不消片刻又到農曆新年。秋冬乾燥氣候早已令一眾皮膚病患者痕癢難耐，更甚是「富貴手」患者為之困擾。面前要密鑼緊鼓作清掃家居準備，似乎無可避免要接觸各式清潔用品，「富貴手」有一觸即發之勢。

上周介紹過汗皰疹與「富貴手」十分相似，並與異位性皮炎同為手濕疹的成因。分別處是汗皰疹以皮膚成群小水泡為特徵，並與「富貴手」之稱的接觸性皮炎，及異位性皮炎共見皮膚紅腫、乾裂及脫屑。汗皰疹與異位性皮炎皆為身體免疫過敏反應，與季節更替、壓力情緒關節十分密切。反觀「富貴手」因長時間反覆接觸水或清潔劑，皮膚皮脂與角質層變薄，失去阻隔及保護能力，刺激物直接接觸皮膚，引發炎症。

醫生醫師透過初診問診發病經過、誘發及復發因素、接觸物等，及觀察皮膚情況，已能得知皮膚病類型。亦有部分病種須以顯微鏡觀察皮屑樣本有否菌絲，從而排除真菌感染。若能再作皮膚致敏原測試，能進一步確認致敏原元兇。

濕疹類皮膚病患者若要處理清潔劑時，可先穿上棉質薄手套，並外層戴上聚乙烯薄膠手套，以防化學品滲透及接觸到皮膚。此外，要盡量減少洗手次數，避免強鹼性清潔劑及消毒酒精的使用。若使用乳膠手套而誘發敏感，可嘗試上述薄棉及燒雞手套替代。

富貴手或其他類型濕疹患者，建議要時刻為患處保濕，例如凡士林一類或其他潤膚性保濕劑（Emollient）以保護角質及皮脂膜。此外，亦可以中藥外洗方促進皮膚修復。處方可以紫草及白芨各10克，以清水300毫升煎煮30分鐘，待涼後浸洗患處10分鐘，印乾雙手。中藥外洗每星期3次，作用有助消腫生肌，更佳者患處再塗抹保濕乳液。

元旦在即，祝願各位新年快樂，身體健康。

「富貴手」逼人來（資料圖片）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

最新專欄文章 更多

香港腳與汗皰疹
2021/12/22
香港腳與汗皰疹
預防異位性皮膚炎復發
2021/12/15
預防異位性皮膚炎復發
小腿抽筋
2021/12/08
小腿抽筋
催狂魔的秘密
2021/12/01
催狂魔的秘密
脈數之中庸
2021/11/24
脈數之中庸
敏感 濕疹 過敏 皮膚病

上一篇文章

永續與商台光仔兄弟情 葛民輝350公斤搪膠像支持

下一篇文章

一年內經歷開店結婚懷孕 27歲新手媽媽險患抑鬱 幸得家人支持走出低谷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？