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九龍酒店生蠔海鮮自助晚餐 網上預訂可享75折起

副刊版 2021/12/29

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香港人喜歡食海鮮，生蠔也很受歡迎。九龍酒店倚窗閣於2022年1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，嚴選當造的3款鮮蠔，再加上不同種類的海鮮菜式，相當豐富。

自助餐供應的3款鮮蠔，包括爽口而帶有海水鹹鮮

...

欄名 : 新鮮熱辣

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