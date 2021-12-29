九龍酒店生蠔海鮮自助晚餐 網上預訂可享75折起 副刊版 2021/12/29 分享： 香港人喜歡食海鮮，生蠔也很受歡迎。九龍酒店倚窗閣於2022年1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，嚴選當造的3款鮮蠔，再加上不同種類的海鮮菜式，相當豐富。 自助餐供應的3款鮮蠔，包括爽口而帶有海水鹹鮮 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 新世界韓國食品進駐屯門 推出過百款美食及優惠 今日 新世界韓國食品進駐屯門 推出過百款美食及優惠 中環蘭桂坊新開型格火鍋 滋補養生北海道牛乳美顏鍋 2021/12/25 中環蘭桂坊新開型格火鍋 滋補養生北海道牛乳美顏鍋 渝味曉宇第八間分店將軍澳開幕 必點4大稀有素菜堂食飲品任飲 2021/12/25 渝味曉宇第八間分店將軍澳開幕 必點4大稀有素菜堂食飲品任飲 汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室 2021/12/22 汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 2021/12/20 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵