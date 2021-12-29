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二〇二一年之選

副刊版 2021/12/29

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二〇二一年尾聲，雖然疫情反覆仍在，但年內還是找到一些新發現、新設施可分享。看不同國家華文圈選出的年度漢字：日本的「金」，新加坡兼馬來西亞的「盼」，美國的「漲」和法國的「熬」，都是苦的居多。但如果要我選代表中國的年度字，我會選「拐」：已到了另一個拐點，新的建設、新的邏輯會出現，也代表了新機會。

總結年度四出探索所見，特別是建築或城市設施上，有不少便利也優秀的新體驗。冬奧臨近，要選內地新興的滑雪點，張家口崇禮的雲頂雪圈是個幾乎達國際化的選項，作為旅遊度假開發，從雪質、滑道、景觀到附設的酒店群，硬件基本上已去到日本水平。這解決了中國滑雪場老化落後的長年問題，也算是真正發展出成熟優質的滑雪旅遊經濟。

其他體驗不錯的，有年中時舉行，景德鎮及周邊的大地藝術節。當然是參考日本的越後妻有或瀨戶內的戶外藝術祭，把龐大的作品置於大自然中，既是旅遊也是美術觀摩，且該已影響到新一輪的藝術旅遊方式，聽到不少其他山區都效法。

基建方面，最驚喜是剛十二月開通，雲南南部通到普洱直抵西雙版納的高鐵。以前一直怕走雲南南綫，車在山巒間轉彎轉到暈，路斜開得慢，短短路程都要開幾個鐘。但高鐵開通後，昆明去普洱只是兩個鐘不到，去到近邊境區也是三個鐘，且舒服好多。

旅遊新業態則有「集宿」概念，即不同民宿牌子共同開發一些冷門地點，如黃河邊沙漠、秦嶺深山等，因絕不大路，所以體驗不俗。

新的展館方面，今年中國內地最佳，我會選上海浦東的天文館，從三體圓球形建築設計到展出的多媒體項目都真值得花整天細看。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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