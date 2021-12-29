鈣片產品種類愈出愈多，香港市面常見的，有天然鈣、海藻鈣、珊瑚鈣、碳酸鈣、檸檬酸鈣等，當中以海藻鈣最貴。藥劑師林嘉威（Kevin）指出，要先弄清概念：一、「天然」可指有些材料是天然，但並不代表所有成分都由完整的原材料（raw ingredients）製成。二、只要材料和提煉優質，合成鈣品質或比天然鈣更好。三、珊瑚鈣聽落好天然，但實情內含極高重金屬。四、市面以碳酸鈣最平，海藻鈣最貴，但其實兩者結構相等。五、劣質碳酸鈣會用蠔殼、貝殼或魚骨提煉，有機會含重金屬。六、劣質鈣片會添加與骨頭無關的東西降低成本。七、很多廠商只在產品寫上Calcium Carbonate（碳酸鈣）有幾多，但不等如實際鈣的分量；真正的鈣含量，一般只是所標籤碳酸鈣分量的四成。

這麼多伏位，那如何選擇才好？品質好的鈣片有以下特點：一、寫明每片真正含鈣量，故要在標籤找Calcium（鈣）的分量（那才是真正的鈣含量）而非Calcium Carbonate。二、會加入其他輔助吸收鈣的維他命和礦物質，包括：維他命K2（導引鈣去到骨頭，免走到其他地方形成結石）、維他命D3（幫助鈣吸收）、膠原蛋白（加強骨頭韌性）、鎂鋅鐵銅錳（助骨頭膠原蛋白合成、強化骨骼）。三、會用蘋果酸鈣（Calcium Malate）代替檸檬酸鈣，其成本高而副作用小，比檸檬酸鈣含鈣量高五成。

Kevin亦強調，找到好鈣片，也要食得其法。鈣需要身體較酸性的環境幫助吸收，故有胃病或正服食抑制胃酸藥的人，應該揀含有檸檬酸鈣或蘋果酸鈣類。更重要的是，每次攝取不應逾300mg，過量的話，會導致便秘、胃脹、腎結石或血管鈣化等毛病。牛奶有太多激素，不建議以此補鈣，而豆漿則是高蛋白低鈣，所以最理想的補鈣食物，仍是：乳酪、黑芝麻、豆腐和深綠色蔬菜。又，鈣片不可與魚油、甲狀腺藥、抗生素同時服用，至少要相隔兩個小時。