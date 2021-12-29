減市場資訊不對稱 保投資者利益

最近的恒大事件，引發筆者一些深層思考，同時讓我想起2001年的安然公司破產事件（The Enron scandal）。當年，此事件導致5大審計公司之一安達信（Arthur Andersen）的解散，並驅使美國金融市場進行了一系列重大的監管改革。雖然有關事件的起因可能各有不同，但它們都對金融市場造成衝擊，令投資者蒙受巨大損失。

安然事件後，全球均進行了一系列公司治理改革，我們亦目睹亞洲市場許多公司的治理改革；問題卻在於，這些改革是否有助於保護投資者利益？事實上，我們身邊不斷發生同類型事件，產生的原因或許不盡相同，結果卻是相當類似。

企業「大到不能倒」 惹不公平感

筆者認為，問題在於如何緩解金融市場中的資訊不對稱問題。由於投資者投資的公司往往由代理人負責經營，因此會衍生資訊不對稱的問題，而為解決這個問題，我們必須依靠一批專業人員，包括分析師、律師、會計師、審計師和監管者等，將公司準確的資訊及時傳遞予投資者。

有時，由於這些公司的規模和影響力較大，其倒閉可能會引發系統性風險，比如大量員工失業、出現銀行擠提或產生行業倒閉的骨牌效應，即我們術語所謂的「大到不能倒」（too big to fail），結果便是國家介入救援，最後公眾為此「埋單」；然而，當一切順利時，這些公司卻可依靠着不成比例的風險賺取巨額利潤，很容易產生道德風險問題，進而擴大貧富差距，並引發社會的不公平感。

我們如何限制這些資本家不以犧牲公眾利益為代價，進行無窮無盡的擴張？換句話說，我們如何控制「貪婪」？實際上，這是一個很難回答的問題，因為資本主義制度精神的發展，便是建立在人們的貪婪之上。

當然，如果市場監管到位，反可能會激勵創新，例如一家公司通過向銀行貸款持續進行擴張，銀行一方面應監控該公司債務水平，另一方面應根據該公司債務水平，提高其借款成本，甚或可以因其債務水平過高，拒絕提供貸款。

確保資訊及時準確 監管關鍵

就理論層面而言，投資者會將所有風險納入到定價公式中，進而得出預期回報，而高風險必然伴隨着高回報。我們可以看到，一些投資者可能會通過追逐「垃圾債券」，以獲得高收益，但他們也知道這些債券存在很大風險，因為這些債券可能會變成毫無價值的「牆紙」。問題的關鍵在於，我們的市場監管機構，是否能夠確保投資者或市場參與者能夠及時、準確地獲得決策資訊。

市場的不斷改革，是為了確保公司可及時、準確地披露資訊，讓投資者充分了解情況，然後作出明智的投資決策，包括他們申請銀行貸款時的公司信用等資訊。我們都知道，銀行也面臨擴大貸款組合的競爭環境，而法律和會計相關專業人員能夠確保準確性和及時性，監管機構亦會介入任何違規行為。

然而，為何這些事件一再發生呢？我不想對任何特定事件發表評論，但總體上來看，尤其是在借貸成本較低的情況下，公司更加依賴於增加槓桿。10個空桶，只有1個蓋子，當唯一的蓋子縮小為半個蓋子時，泡沫就會破裂。

極高的資產負債率，無疑是一個警告訊號，但為甚麼銀行還會繼續向這些公司放貸呢？這些銀行是否有這樣的前設：因為這些公司影響力太大了，所以當局不會讓它們倒閉？若真如此，便說明這些銀行家沒有做好他們的工作。

▲ 在借貸成本較低的情況下，企業更加依賴於增加槓桿。（資料圖片）