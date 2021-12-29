內地數據新法 港商宜早了解

內地《個人信息保護法》自上月起實施，是內地首部針對個人信息保護而訂立的法律，對個人信息（即港人所指的個人資料）從內地轉移至其他司法管轄區作出規管。本文旨在為香港企業重點介紹當中的規定及主要要求。

《個人信息保護法》反映了保護個人信息方面最新的國際標準，亦標誌着內地在個人信息保護領域踏進新里程，當中值得注意的規定之一，是關於個人信息跨境轉移的規管。香港企業，尤其是於內地開展個人信息處理活動的企業，都需要了解並遵循這些規定。

資料跨境轉移 須進行評估

首先，個人信息處理者如欲向境外提供個人信息，須分別按《個人信息保護法》第39條及第55條的規定，取得相關資料當事人的單獨同意，以及進行個人信息保護影響評估。處理者亦須具備《個人信息保護法》第38條所指明的其中一項條件：即（i）通過國家網信部門的安全評估；（ii）經專業機構進行個人信息保護認證；（iii）按照國家網信部門制定的標準合同，與境外接收方訂立合同；或（iv）內地法規規定的其他條件。

盡管國家網信部門尚未公布影響評估、安全評估、認證及標準合同條款的細節，數據處理者仍可參考國家互聯網信息辦公室於10月29日發布的《數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）》（下稱「《徵求意見稿》」）諮詢文件，了解當中可能涉及的規則。

《徵求意見稿》第5條規定，數據處理者在將數據轉移離開內地前，應事先開展數據出境風險自我評估。有關自我評估應針對多個特定範疇，當中包括：（i）數據出境的合法性、正當性和必要性；（ii）出境數據的數量和敏感程度；（iii）處理者為確保數據安全而採取的措施；及（iv）數據接收方保護數據的能力。

《徵求意見稿》第9條亦列明數據轉移合同須包括的條款，例如：（i）接收方對數據的准許用途；（ii）數據的保存地點；（iii）數據的保存期限，和對數據再次轉移作出的限制；及（iv）數據外洩事件的處理方法。

關鍵信息基礎設施運營者及指定類別的處理者（有關例子包括處理個人信息達到指定數量，即《徵求意見稿》所指100萬人的個人信息），須遵從更嚴格的規定。根據《個人信息保護法》第40條，這類處理者須將個人信息儲存於內地，如確需將個人信息轉移離開內地，便須通過國家網信部門組織的安全評估，除非其他法規另有豁免。

至於甚麼是「關鍵信息基礎設施」，相信可理解為重要行業和領域的重要網絡設施及信息系統，包括公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業等，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或數據洩漏，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施和信息系統（見《關鍵信息基礎設施安全保護條例》第2條）。

對境外上市企業 倡增額外規定

另外，國家互聯網信息辦公室於上月14日發布了《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿》）》（下稱「《條例草案》」）諮詢文件，建議對境外上市或正計劃到境外上市的數據處理者，作出額外的規定，當中第13條訂明，（i）處理100萬人以上個人信息的數據處理者赴國外上市；及（ii）數據處理者赴香港上市，並影響或可能影響國家安全，均須申報網絡安全審查。此外，《條例草案》第32條要求赴境外上市的數據處理者，須每年開展一次數據安全評估，並於每年1月31日前向網信部門提交報告。

《條例草案》的諮詢期剛於本月13日結束，相信網信辦在考慮各方意見後，會訂定《條例草案》的最後文本。

值得一提的是，違反《個人信息保護法》規定，最高可被判處人民幣5,000萬元或上一年度營業額百分之5的罰款；履行個人信息保護職責的部門亦可作出其他行政處罰，包括責令暫停相關業務，或吊銷相關業務許可或營業執照（見《個人信息保護法》第66條）。

為加深公眾對《個人信息保護法》的認識，個人資料私隱專員公署最近出版了《內地〈個人信息保護法〉簡介》，除了提供印刷本，亦可在公署網站下載。