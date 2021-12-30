恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場

明年就是虎年，少不了要祈祈福，恒基兆業的3大旗下商場，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，於1月14日至2月20日呈獻「和風祈願開運祭」，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，值得留意。

恒基兆業的商場，

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