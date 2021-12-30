恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 副刊版 2021/12/30 分享： 明年就是虎年，少不了要祈祈福，恒基兆業的3大旗下商場，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，於1月14日至2月20日呈獻「和風祈願開運祭」，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，值得留意。 恒基兆業的商場， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 2021/12/28 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 2021/12/25 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 2021/12/25 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 2021/12/24 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 2021/12/24 重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣 香港 日本 沙田 恒基 沙田中心