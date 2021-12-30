  • 17°C
香港時間 : 20211230日 (四) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場

副刊版 2021/12/30

分享：

明年就是虎年，少不了要祈祈福，恒基兆業的3大旗下商場，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，於1月14日至2月20日呈獻「和風祈願開運祭」，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，值得留意。

恒基兆業的商場，

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰
2021/12/28
黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰
維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動
2021/12/25
維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動
超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園
2021/12/25
超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園
鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展
2021/12/24
鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展
重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣
2021/12/24
重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣
香港 日本 沙田 恒基 沙田中心

上一篇文章

退休鍾子綸38年後再與港姐結緣 初入懲教署難忘監獄接生

下一篇文章

科幻實驗室主題4合1餐廳 一站式歎日式輕食廚師發辦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？