收到一封有趣電郵，中文大學財務部提醒，凡美國公民或擁有美國永久居留權者，不得投資某些退休基金，原因是基金可能包含某些中資背景公司。

「Executive Order 14032」（第14032號行政命令）由美國總統拜登在二○二一年六月三日簽署，下令任何「United States Person」不得買賣數十間中資公司股票，細閱這總統命令才知悉「EO14032」是代替原本的「EO13959」，而原來命令之目的，是打擊與中國軍方有關聯的公司。

兩國冷戰要打擊對方軍事能力，也勉強講得通，但新命令卻是橫蠻無理地概括美國看不順眼的中資公司，毋須道出原因或證據，對美國利益有潛在危機的，也可以榜上有名，例如港人所熟悉的中國移動（China Mobile Limited）便是受害公司之一。這間電信公司在回歸時，已開始服務中國和香港，直至二○二○年，特朗普發出第一炮，令中移動連同中聯通及中電信三大中國電信公司遭紐交所除牌；現今拜登步步進逼明令禁止美國人在海外買賣這些中資公司的股票，但由始至終也沒有交代理由，可能有「China」這字眼已足以被操弄於股掌間。

美國一向以自由民主自居，而自由包括自行選擇想做的事情，只要行為不會對別人構成任何傷害或影響別人的自由。買賣股票是基本自由，亦看不到電信公司的股票買賣如何會傷害任何人，那麼禁止投資相關股票又是否屬於侵奪人權和自由呢？

講一套做一套的美式雙重標準，再次裸裎眼前，難道世人看不到？